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Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2024 09:59
 ~ Son Güncelleme: 11 Mayıs 2024 10:02
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Muğla'da kaza: 25 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 22'si öğrenci 25 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Muğla'da kaza: 25 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Ortaca ilçesindeki bir ortaokul öğrencilerini taşıyan İbrahim K. idaresindeki otobüs, Fethiye-Muğla kara yolu Göcek mevkisinde şarampole devrildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, kazada sürücü ile 2 öğretmen ve 22 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Öğrencilerden bazıları ambulansla, durumu iyi olanlar ise kaza yerine gelen aileleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü.

Geziden döndüğü belirtilen öğrenciler ile diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrolü olarak sağlandı. Otobüsün kaza yerinden kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.

(AD)

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