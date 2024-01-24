Muğla'da hayalet ağa dolanan yavru kaplumbağa ampute edildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde hayalet ağa dolanarak yaralandığı belirlenen yavru yeşil deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedaviye alındı.

Bir hafta önce Kayacık sahilinde sol ön yüzgeci misina dolanması sonucu ampute olmuş ve bitkin vaziyette bulunan yavru kaplumbağa, DEKAMER görevlileri tarafından merkeze getirildi.

"Toprak" ismi verilen yavru kaplumbağanın hasar gören sağ arka yüzgeci de ameliyat edilerek kesildi. Günlük bakımları yapılan kaplumbağanın rehabilitasyonu ve tedavi süreci özel havuzda gerçekleştiriliyor.

Hayalet ağlar

Anadolu Ajansı’na konuşan DEKAMER Proje Asistanı Biyolog Fatih Polat, yaralı yavru kaplumbağanın üzerindeki kesiklere bakıldığında hayalet ağlara takılarak ön yüzgecini kaybettiğini tahmin ettiklerini söyledi. Polat, açıklamasına şöyle devam etti:

"Hayalet ağ dediğimiz balıkçıların bir dönem aktif olarak kullandıkları, daha sonrasında işlevini kaybettikten sonra deniz ortamına gelişigüzel bıraktıkları ağlar, deniz tabanındaki hayatın özellikle böylesine nadir canlıların yaşamını çok ciddi şekilde olumsuz etkiliyor.

"DEKAMER olarak uluslararası projeler kapsamında çeşitli balıkçılık faaliyetlerinin ciddi şekilde gerçekleştirildiği alanlara hayalet ağ toplama kutuları ve kumbaraları yerleştirdik. Bu anlamda balıkçıların kullanmadıkları ve artık işlevini kaybetmiş olan eskimiş ağları bahsi geçen kumbaralara bırakmaları hem denizin temiz tutulması hem de ekonomiye bir geri dönüş malzemesi, geri dönüşüm unsuru olarak kazandırılmasını çok daha etkili bir sonuç vereceğine inanıyoruz." (TY)