Muğla Büyükşehir Belediyesi "Şiddete Karşı Tutum Belgesi"ni imzaladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Şiddete Karşı Tutum Belgesi’ni imzaladı. Büyükşehir Belediyesi bu imzayla şiddete karşı kurumsal yaklaşım ortaya koyarak şiddet ve tacizden arınmış bir çalışma yaşamı için gereken tüm adımları atacağını taahhüt ediyor.

Gerçek Fethiye haber sitesinin haberine göre, “Şiddete Karşı Tutum Belgesi” Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 190 sayılı "Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi” doğrultusunda ulusal mevzuat temelinde hazırlandı.

Bu belgeyi imzalamakla Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçe kapsamında hizmet ürettiği her birim dahil olmak üzere, her türlü şiddete, tacize ve mobbinge (bezdirme, psikolojik baskı) asla taviz vermeyeceğini duyurdu.

Dr. Özge Demirel: "Kadın ve çocuk

çalışmalarının ayrı ayrı sahiplenilmesi

iradesi sergiliyoruz"

Muğla, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel, dairenin Ahmet Aras'ın kararlılığıyla kurulduğunu vurguladı ve "Kadın ve çocuk politikalarında kadın çalışmalarının ayrı, çocuk çalışmalarının da ayrı olarak sahiplenilmesi noktasında bir irade sergiliyoruz." dedi.

Figan Erozan: "Aras kadın örgütlerini kadın

hakları mücadelesinin öznesi kabul ediyor"

Törende söz alan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan “Eşitlik ve özgürlük mücadelesini kadın örgütleri ile birlikte yapabilirsiniz. Sadece yasalar çıkarılarak bu mücadele verilemez." dedikten sonra Ahmet Aras’ın kendilerini "bu mücadelenin öznesi olarak kabul et[mesinden ötürü] Aras'la "yol yürü[düklerini]" söyledi.

Aras: “Kadınlara yönelik sistematik

şiddet hayatın her alanında ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras imzaladığı belgenin "sadece bir söz dizimi [olmadığını]" söyledi. Şiddete Karşı Tutum Belgesi'ni imzalamalarının "Şiddet karşısında asla sessiz kalmayacak bir belediye olaca[kları anlamını taşıdığını] vurgulayan Aras, "kadınlara yönelik sistematik şiddeti hayatın her alanında görüyoruz." dedi.

"Şiddete karşı tarafsız kalmayacağız"

Aras, "Şiddet[in] sadece evlerde ya da sokaklarda gerçekleş[mediğini]" hatırlattı ve bunun, "seçilmiş belediye başkanlarını şu soruyla karşı karşıya bırak[tığını]" söyledi:

"Şiddete karşı ben yani Ahmet Aras ne tarafta yer alacağım? Bugün Türkiye'de hakim olan anlayışla kadınları görmezden gelen, şiddeti kabullenen bir tutum mu sergileyeceğim? Yoksa her türlü şiddetin ve ayrımcılığın karşısında duran bir duruş mu sergileyeceğim? Kadınlar adına karar vermeme, tam tersine kadın örgütleri ve kadınlarla birlikte şiddetsiz, eşitlikçi bir kent yaratma politikalarına evrilen duruşumuz sayesinde bugün çok büyük bir cesaretle söylüyorum ki, şiddet önce Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde son bulacak. Kesinlikle taviz verilmeyecek. Tarafsız kalmayacağız.



“Kadınlar var olma mücadelesi veriyor ve ben bir siyasetçi olarak bu mücadelenin yanında olmaya ömrüm yettiğince devam edeceğim.”



Aras, şiddete karşı tutum belgesini imzalayarak "bağlayıcı ilk adımı hayata geçirdiğini" açıkladı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, "kadınları bir kelime olarak tanımlamanın aksine şiddeti önleyen, durduran ve asla tolere etmeyen politikalarla kendini var edece[ğini]" vurguladı.

"Kadınlar var olma mücadelesi veriyor ve ben bir siyasetçi olarak bu mücadelenin yanında olmaya ömrüm yettiğince devam edeceğim.” dedi.

Şiddete Karşı Tutum Belgesi’nin amacı Muğla Büyükşehir Belediyesi Şiddete Karşı Tutum Belgesi'ni imzalayarak "şiddet, taciz ve mobbinge karşı kurumsal politikasını ortaya koymayı, her türlü şiddet, taciz ve mobbingi hiçbir gerekçe ile kabul etmeyerek ilkeleri ortaya koymayı, kurumsal yapısı içerisinde gerçekleşebilecek her türlü şiddet, taciz ve mobbing durumlarını önlemek ve takiben izlemeyi, faaliyet alanları içerisinde memur, işçi, sözleşmeli personel dahil olmak üzere tüm personel ve hizmet alanlar açısından güvenli alan oluşturmak ve bu alanlar içerisinde hak ve sorumlulukların bilinmesini sağlamayı, şiddet, taciz ve mobbing durumu bildirim sürecinde ve sonrasında Belediye’nin sorumluluklarını belirlemeyi, şiddet, taciz ve mobbingin yaşanmaması ve tekrarlanmaması için koruyucu-önleyici ve onarıcı bir araç sunmayı, belirtilen ilke ve prensipler doğrultusunda izlenecek yol ve yöntemleri ortaya koymak ve şiddet, taciz ve mobbing kapsamını tanımlamak üzere uygulanabilir, net ve güncellenebilir bir yönerge hazırlamayı" amaçlıyor.

Muğla kenti ve belediyesi hakkında Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, 2023 sonu verilerine göre 1 milyon 66 bin 736 kişi yaşıyor. Muğla'da 841 bin 974 olan kentsel nüfusun genel nüfusa oranı yüzde 78,9 kırsal nüfus oranıysa yüzde 18. Muğla Büyükşehir Belediyesi yönetim alanında 2023 TÜİK verilerine göre 533 bin 368 erkek ve 514 bin 817 kadın yaşıyor. Erkek-kadın oranı yüzde 103,6. 2020 TÜİK verilerine göre Muğla Büyükşehir Belediyesi alanında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 98,72. Muğla'da eğitim düzeyi okur-yazarlar açısından Türkiye ortalamasının (yüzde 94,1) üzerinde. Eğitim düzeyine göre dağılımsa şöyle: İlkokul: Yüzde 29,1, ortaokul: Yüzde 26,5, lise: Yüzde 25,3, yüksekokul ve üniversite: Yüzde 10,1, okur-yazar olmayan: yüzde 1,9 Muğla Belediyesi hangi partide? 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonucunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ahmet Aras kazandı. Aras 2019'dan bu yana Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, kendi açıklamalarına göre, birçok farklı alanda sosyal politikalar uyguluyor. Bunlar arasında öne çıkanlar şunlar: Engelli Hakları: Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için çeşitli projeler yürütülüyor. Erişilebilirlik çalışmaları, engellilere yönelik mesleki eğitim ve istihdam imkanları sağlanması, engelli sporları ve kültürel faaliyetler gibi konularda çalışmalar yapılıyor.





Kadın Hakları: Kadınların güçlenmesi ve toplumsal hayatta daha fazla yer alması için çalışmalar yapılıyor. Kadın sığınma evleri, kreşler, mesleki eğitim kursları gibi hizmetler sunuluyor.





Çocuk Hakları: Çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümesi için çalışmalar yapılıyor. Çocuk oyun parkları, kreşler, çocuklara yönelik eğitim ve kültürel faaliyetler gibi konularda çalışmalar yapılıyor.





Yaşlı Hakları: Yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalar yapılıyor. Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyalleşme imkanları gibi konularda çalışmalar yapılıyor.





Aile Destek Politikaları: Gelir seviyesi düşük olan ailelere gıda ve giyim yardımı gibi temel ihtiyaç yardımları yapılıyor. Ailelere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti de sunuluyor.





Gençlik Hizmetleri: Gençlerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunuluyor. Gençlik merkezleri, spor tesisleri, kurslar gibi hizmetler sunulmaktadır.





Sosyal Yardımlaşma: Muğla Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giyim, kömür gibi temel ihtiyaç yardımları yapıyor. Ayrıca, ailelere ve engelli bireylere yönelik nakdi yardımlar da yapılıyor.

(AEK)