Müftülük yenilenecek cami için tutuklu Kahraman'ı aradı

Gezi Davasında 18 yıl hapis cezası verilen şehir planlama uzmanı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, depreme karşı yenilenecek bir cami için müftülüğün eşini aradığını söyledi.

Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:

Az önce eşim Tayfun Kahraman’ı İstanbul'un deprem riski yüksek bir ilçesindeki yenilenmesi gereken bir cami ile ilgili olarak daha önce İBB Deprem Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptığı için kendisine danışmak üzere ilçe müftülüğünden aradılar.

Daha önceki görüşmelerine istinaden, yeni ortaya çıkan sorunların çözümü için kendisinin görüşlerine ihtiyaçlarının olduğunu söylediler. Tayfun ile görüşemeyeceklerini söyledim, çok şaşırdılar, nedenini söyleyince de çok üzüldüler.

Kentleşme ile ilgili her konuda olduğu gibi yenilenecek bir cami ile ilgili olarak da danışılacak, görüşü alınacak bir meslek insanı olan Tayfun Kahraman, Anayasal görevini, toplumsal sorumluluğunu yerine getirdiği için 25 Nisan 2022’den beri hukuksuz ve delilsiz olarak hükümeti devirmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hapsediliyor!

Bu memleketin Tayfun’a ihtiyacı var; işinin başına, öğrencilerinin yanına dönebilmesi için ortak akla ve vicdana sesleniyorum!