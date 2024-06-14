ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Haziran 2024 15:33
 ~ Son Güncelleme: 14 Haziran 2024 16:55
2 dk Okuma

Müfredatı Geri Çekin Platformu'ndan suç duyurusu: İnat edilirse eylem yapacağız

Müfredatı Geri Çekin Platformu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni eğitim müfredatının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açtı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Müfredatı Geri Çekin Platformu'ndan suç duyurusu: İnat edilirse eylem yapacağız
*Fotoğraf: AA

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Alevi kurumları, veli dernekleri, eğitimciler ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu “Müfredatı Geri Çekin Platformu”,  kamuoyunun ve eğitimcilerin tepkisine rağmen 28 Mayıs'ta onaylanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatının iptali için Danıştay'a başvurdu. 

Suç duyurusunun ardından Danıştay önünde yapılan açıklamada konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “Eylül ayında bu müfredatta inat edilirse platform bileşenleri birçok eylemi daha önüne koyacaktır. Bugün burada bulunmamızın sebebi bunu  yasal yönden de yürütmekti. Süreci birlikte takip edeceğiz” dedi.

Uzmanlar yeni müfredatı yorumladı: "Çocuk haklarını gözeten bir müfredat değil"
Uzmanlar yeni müfredatı yorumladı: "Çocuk haklarını gözeten bir müfredat değil"
30 Nisan 2024

"İçerik kanuna aykırı"

Irmak, toplumun büyük kesiminin müfredata tepki göstermesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığının inatla programı hayata geçirmek istediğini belirterek, şunları söyledi:

“Hiçbir müfredat bu kadar ülke gündemini meşgul etmemiş, bu kadar tartışılmamıştı. Bugüne kadar yapılan müfredatlar Türkiye'nin kendi gerçekliğine, özgün yapısına uygun bir şekilde hazırlanmış müfredatlardır. Fakat bugün yapılan müfredat hem bu yanıyla çok aykırı hem 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı içerikler taşıyor.”

Bakan, tartışmalı müfredatı onayladı
Bakan, tartışmalı müfredatı onayladı
27 Mayıs 2024

"Gerici, ırkçı bir müfredat"

Bakanlığın önünde yaptıkları eylemi hatırlatan Irmak, “Sayın Bakanın, uyarılarımıza rağmen hâlâ belli bir kesimi yok sayması, gerici ırkçı bir müfredat hazırlayıp bunu gündeme sokması bizim açımızdan kabul edilemez” dedi.

Platformun eylem kararı aldığını hatırlatan Irmak, “Önümüzdeki dönem, eylül ayında bu müfredatta inat edilirse platform bileşenleri birçok eylemi daha önüne koyacaktır. Bugün burada bulunmamızın sebebi bunu  yasal yönden de yürütmekti. Süreci birlikte takip edeceğiz” diye konuştu.

Müfredatı Geri Çekin Platformu'ndan MEB'e 'uyarı' eylemi
Müfredatı Geri Çekin Platformu'ndan MEB'e 'uyarı' eylemi
12 Haziran 2024

Müfredata niçin karşı çıkıyorlar?

Müfredatı Geri Çekin Platformu üyeleri, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptıkları açıklamada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne karşı çıkma gerekçelerini şöyle sıraladı:

  • Müfredatın değiştirilme gerekçesinin açıklanmaması.
  • İhtiyaç analizlerinin yapılmaması.
  • Program yapma ve geliştirme tekniklerinin uygulanmaması.
  • Müfredatın çalışmasının kimlerle yapıldığının bilinmemesi ve eğitim sendikalarının çalışmada olmaması.
  • Beceri odaklı müfredat olmaması.
  • Evrimi ve bilimi reddetmesi, her şeyi kutsallar üzerinden açıklaması.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yok sayılması.
  • Pozitif bilimlerin sadeleştirilmesi, din derslerinin sayısının artırılması ve kapasitesinin genişletilmesi.
ERG: 10 yılda hazırlanan müfredat bir haftada değerlendirilemez
ERG: 10 yılda hazırlanan müfredat bir haftada değerlendirilemez
29 Nisan 2024

(RT)

MEB Eğitim Sen yeni müfredat
Sayfa Başına Git