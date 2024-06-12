Müfredatı Geri Çekin Platformu'ndan MEB'e 'uyarı' eylemi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Alevi kurumları, veli dernekleri, eğitimciler ve sivil toplum örgütleri oluşturduğu “Müfredatı Geri Çekin Platformu”, dün Ankara’da TBMM Milli Egemenlik Parkı’nda “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adlı müfredatını protesto etti.

“Uyarıyoruz! Laiklik ve bilim karşıtı müfredatı reddediyoruz. Geri çekin” yazılı pankart arkasında toplanan kitle TBMM Milli Egemenlik Parkı’nda müfredatın geri çekilmesi için ortak açıklama yaptı.

Müfredatı Geri Çekin Platformu'nun ortak açıklamasını Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak okudu.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘yangından mal kaçırır gibi’ hareket ettiğini belirterek müfredatı neden reddettiklerini açıkladı.

Müfredata karşı olanlar, neye karşılar? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Müfredata karşı olanlar, neye karşılar anlamadım” sözüne karşılık açıklamada, müfredata neden karşı olduklarını şöyle sıralandı: Müfredatın değiştirilme gerekçesinin açıklanmaması.

İhtiyaç analizlerinin yapılmaması.

Program yapma ve geliştirme tekniklerinin uygulanmaması.

Müfradatın çalışmasının kimlerle yapıldığının bilinmemesi ve eğitim sendikalarının çalışmada olmaması.

Beceri odaklı müfredat olmaması.

Evrimi ve bilimi reddetmesi, her şeyi kutsallar üzerinden açıklaması.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yok sayılması.

Pozitif bilimlerin sadeleştirilmesi, din derslerinin sayısının artırılması ve kapasitesinin genişletilmesi.

"Korku imparatorluğunuzda öğretmeni kendini ifade edemez duruma soktunuz"

Irmak, müfredatın tanıtım toplantısında Bakan Tekin’in sözlerine de yanıt vererek şu ifadeleri kaydetti:

“Öğretmenin daha çok inisiyatif alacağı model dediniz. Milli Eğitim Akademisi ile çok ciddi mobbing altına alacağınız düzenlemeler yapıyorsunuz. Yarattığınız korku imparatorluğunda öğretmeni kendini ifade edemez duruma soktunuz. Ülkemizin savunma sanayinde kat ettiği, yolu öğrencilerin öğrenmesinden rahatsızlar diyorsunuz. Okullar kışla mı?

Çağı yakalayan değil, çağın ötesinde insanlar yetiştirmemizde rahatsızlar dediniz. Her 5 çocuktan birinin, yani % 20 sinin gün boyu okulda aç kaldığı, tuvaletlerden su içtiği, MESEM’lerde çocukların, sermayenin sömürüsüne ittiğiniz, çocuk işçiliğini bizzat bakanlığınız eliyle meşrulaştırdığınız ve çocukları eğitim alanın dışına ittiğiniz, böylelikle çocukların ölümüne sebep olduğunuz eğitim yaklaşımı ile mi çağı atlayacaksınız Sayın Bakan?"

"Ülkeye ve geleceğimize çok büyük kötülük yapacaksınız"

Eylemin bir uyarı eylemi olduğunu belirten Irmak, “Gelin, birlikte laik, demokratik, bilimsel yerel ve evrensel değerlere uygun olacak şekilde kapsayıcı, ayrımcı olmayan toplumu ve çocukları bölmeyen ve hepsinin üstün yararını, sağlığını ve geleceğini koruyan bir müfredat yapalım. Aksi halde, ülkeye ve geleceğimize çok büyük kötülük yapacaksınız” çağrısıyla sözlerini sonlandırdı.

(AD)