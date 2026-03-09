TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 09.03.2026 10:45 9 Adar 2026 10:45
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.03.2026 10:49 9 Adar 2026 10:49
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Mucteba Xamineyî bû Rêberê nû yê Îranê

Meclîsa Pisporan a Îranê ragihand ku Ayetulah Seyîd Mucteba Huseynî Xamineyî, kurê Elî Xamineyî bi piraniya dengan weke Rêberê Olî yê nû yê Îranê hatiye hilbijartin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Mucteba Xamineyî bû Rêberê nû yê Îranê

Medyaya fermî ya Îranê diyar kir ku Mucteba Xamineyî wekî Rêberê nû yê Îranê hat hilbijartin. Ev biryar bi yekdengiya endamên Encumena Pisporên Rêberiyê hatiye dayîn.

Meclîsa Rêberan têkildarî mijarê daxuyaniyek daye. Di daxuyaniyê de diyar kir û gotiye gotiye,

"Piştî lêkolînên hûr û berfireh û bikaranîna şiyanên xala 108an a destûrê, li gorî erkê şerî û baweriya bi amadebûna li ber Xwedayê mezin, di civîna awarte ya îro de Ayetulah Seyîd Mucteba Huseynî Xamineyî (Xwedê wî biparêze) li ser bingeha dengê piraniya nûnerên Encumena Pisporên Rêberiyê, wekî sêyemîn Rêberê sîstema pîroz a Komara Îslamî ya Îranê diyar dike û dide nasîn."

Mucteba Xamineyî kî ye?

Mucteba Xamineyî 8ê Îlona 1969an li bajarê Meşhedê ji dayîk bûye, yek ji 6 zarokên Elî Xamineyî ye.

Mucteba Xamaney ku li dibistanên Tehranê hatiye perwedekirin, piştre jî li bajarê Qomê yê Îranê di nava pergala perwerdeyê ya jê re Havza tê gotin de hate perwerdekirin. Li vir têkildarî Fiqih (Hiqûqa Îslamê), Usûl-î Fiqih (metedolojiya hiqûqa Îslamê), tevsîr (şîroveya Qur’anê), ilmê hedîsan, gramera Erebî û metnên Îslama klasîk hate perwerdekirin.

Têkiliyên wî yên bi Supaya Pasdaran û hêzên Besîcê re xurt e. Her çend li pêşberî kamerayan zêde xuya neke jî, di siyaseta Îranê de kesekî bibandor e. Her wiha tê îdiakirin ku di tepisandina çalakiyên piştî hilbijartinên giştî yên di sala 2009’an de li Îranê hatin destpêkirin de jî roleke mezin lîst.

Mucteba heta niha ti posteke wî ya fermî di hikûmetê de nebûye lê wekî yek ji kesayetiyên herî bibandor ên li pişt perdeyê yên biryarên siyasî û emnî yên Îranê dihat hejmartin.

(VC/AY)

*Çavkanî: MA, Rûdaw

Cihê Nûçeyê
Stenbol
İran Elî Xamaneyî Ayetullah Müçteba Hamaney
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê