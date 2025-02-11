Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Ali Yiğit Ekmekçi Gezi'den bir kez daha beraat etti

Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin Yargıtay’ın haklarındaki 18 yıllık mahkumiyet kararını bozmasının ardından yeniden yargılandıkları davada karar çıktı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi delil yetersizliği gerekçesiyle Yapıcı, Altınay ve Ekmekçi’yi beraat ettirdi.

Duruşmaya hak savunucuları katılmazken avukatları hazır bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğünün avukatı Necla Saadet Durdu da duruşmadaydı.

Davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerine ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin, somut ve maddi delil elde edilemediğini belirterek, beraatlerine karar verilmesini talep etti. Avukatlar da savcının mütalaası doğrultusunda karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay'ın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçunu işlediğine dair, her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

Ne olmuştu? Gezi'nin Silivri'deki İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davasında yargılanan 16 sanıktan 9'u beraat etti. Yurtdışındaki 7 sanığın dosyası ayrılırken, davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala’nın tahliyesine karar verildi. Tarihler 18 Şubat 2020'yi gösteriyordu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraat kararı veren mahkeme heyetini hedef aldı. Heyet değişti. Savcılık karara itiraz etti. sanıklar tekrar yargılanmaya başladı. Yeniden yargılamada kararı 25 Nisan 2022'de çıktı. Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater Utku, Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu kararı da Yargıtay Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi yönünden bozdu ve yeniden yargılanmasını istedi. ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ OLDU Yargıtay onadı: Kavala'ya müebbet, Atalay, Mater, Kahraman ve Özerden'e 18 yıl ağır hapis

(HA)