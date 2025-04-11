"Mücadeleye, Ulus Parkı’nda devam edeceğiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından, ülkenin pek çok noktasında öğrenci eylemleri başladı. Bayram tatilinin (30 Mart-6 Nisan) araya girmesiyle eylemler durulsa da öğrenciler, bu süreci eylemleri ileri taşımak adına yeni ağlar ve ekipler kurarak değerlendirdi.

Eskişehir Direniş Ekibi (ESDE) de böyle bir grup. Daha önce örgütlenme deneyimi olmayan öğrenciler tarafından kurulan ESDE, eylemlere kendi pankartı ve kortejiyle katılabilecek kadar büyüdü. ESDE, önce Ali İsmail Korkmaz Parkı’nda, ardından Kum Saha Parkı’nda gerçekleşen forumlar sonucunda kuruldu. Ancak ESDE’nin her akşam buluştuğu Kum Saha Parkı’ndaki çardaklar, yürüyüş yolu ve oyun grubu 7 Nisan’da kaldırıldı.

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Tepebaşı Belediyesi’nin yaptığı açıklamada, Kum Saha Parkı’nın özel mülk olduğu ve bakımı konusunda belediyenin yalnızca geçici bir süreyle görev üstlendiği vurgulandı.

Alanın sorumluluğunun parsel sahipleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde olduğu, belediyenin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı belirtilen açıklamada, özel mülk sahiplerinin talebi doğrultusunda belediyeye ait olan ve alanda geçici olarak bulunan kamelyaların, çocuk oyun grubunun ve yürüyüş yolunun kaldırılmasına karar verildiği ifade edildi.

Ancak parkın kaldırılması kararı gençleri durdurmadı. Kararın ardından gençler, birkaç gün boyunca akşamları Kum Saha Parkı’nın elverişli bir köşesinde ateş yakarak, şarkılar söyleyerek durmaya, konuşup tartışmaya devam etti.

“Orası bir hafta boyunca evimiz olmuştu”

İlk günden beri forumlara dahil olan Eftelya, süreci bianet’e anlattı.

Kum Saha’yı seçme serüvenlerinin Ali İsmail Korkmaz Parkı’ndan başladığını belirten Eftelya, “Orayı özgürlük parkı yapmak istemiştik. Eylemlerden sonra dinlenebileceğimiz, birbirimizi tanıyabileceğimiz, birlikte pankart hazırlayabileceğimiz bir yer olmasını hedeflemiştik. Fakat o park hem çok küçüktü hem de kitlesi bizi zora sokacaktı. Daha kötüsü, olası bir müdahalede kaçış alanı olmayan bir parktı,” diye konuştu.

Ali İsmail Korkmaz Parkı’ndaki üçüncü günde bir açık oturum düzenlendiğini, herkesin iletişimsizlikten ve Eskişehir’in bir türlü organize olamayışından şikâyet ettiğini aktaran Eftelya, bu sorunu çözmek için bir topluluk oluşturduklarını ve açık oturum sonrası oradakilerle haberleşmek amacıyla bir grup kurduklarını söyledi.

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“ESDE’nin kurulduğu ve örgütlendiği yerdi”

Eftelya, Kum Saha Parkı’nı neden seçtiklerine ve parkın kaldırılma sürecine dair ise şunları söyledi:

“Kum Saha; geniş, ferah bir park. Ne çok göz önünde ne de ıssız bir yerde. Kum Saha bizim için bir direniş parkından ziyade, ESDE’nin kurulduğu ve örgütlendiği yerdi. Günlerce soğukta çardakların etrafını sararak ısınmaya, tanışmaya ve bilinçlenmeye çalıştık. Yıkılmasaydı, oradan devam ederdik büyük ihtimalle. Orası zaten yıkılacakmış da süreci hızlandırdığımıza eminim. Pankart astığımız gün ‘Burası kamusal alan’ diye bizi uyaranlar, ertesi gün ‘Burası özel mülk’ dedi. Çok ani, anlamlandıramadığımız bir şey oldu. Orası bir hafta boyunca evimiz olmuştu fakat elimizde olmayan sebeplerle oradan çekildik.”

“Direnişe devam”

Ulus Parkı’nda toplananlar olduğunu ifade eden Eftelya, ilk günden beri birbirlerini davet ettiklerini ancak gelinen nokta itibarıyla kendilerinin de oraya gittiklerini ve doğal olarak bir birleşme yaşandığını belirtti.

Eftelya, sözlerini “Direnişimize ve mücadelemize şimdilik Ulus Parkı’nda devam edeceğiz,” diyerek noktaladı.

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(YAH/VC)