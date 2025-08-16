Mücadelesiyle hatırlanan bir ömür: Harun Karadeniz 50. yılında anıldı

1968 Devrimci Gençlik Hareketinin öncü isimlerinden, İTÜ Öğrenci Birliği eski başkanı Harun Karadeniz, ölümünün 50. yılında İstanbul’da düzenlenen anlamlı bir etkinlikle anıldı.

Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki buluşma, Harun Karadeniz’in mücadele arkadaşlarını, ailesini ve farklı kuşaklardan yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.

Etkinlik, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi tarafından düzenlendi. Açılış konuşmasının ardından gösterilen Harun Karadeniz’e Saygı belgeseli, kısa olmasına rağmen salonda duygusal anlar yaşattı.

Harun Karadeniz’in kızı Gülçin, torunu Umut ve eşi Hülya Karadeniz de etkinliğe katıldı. Panelin moderatörlüğünü Karadeniz’in İTÜ’den sınıf arkadaşı Mete Akalın üstlenirken, ilk sözü 68 gençlik hareketinin tanıklarından Hülya Karadeniz aldı.

Onu, dönemin mücadele arkadaşları Fahri Aral, Masis Kürkçügil, Faruk Pekin ve Burhan Şenatalar izledi. Konuşmacılar, Harun Karadeniz’in öğrencilik yıllarından işçi hareketine uzanan mücadelesini ve gençlik lideri olarak bıraktığı mirası anlattılar.

Panel boyunca Harun Karadeniz’in kitapları "Kapitalsiz Kapitalistler", "Eğitim Üretim İçindir", "Olaylı Yıllar" ve "Gençlik ve Yaşamımdan Acı Dilimler" üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ant dergisindeki yazılarından alıntılarla düşünce dünyasına ışık tutuldu.

Dönemin işçi ve köylü hareketlerine verdiği destek, Kartal İşçi Birliği’ndeki örgütlenme çalışmaları, ‘Çekirdek’ grubundaki faaliyetleri ve Hakkari’deki Devrimci Gençlik Köprüsü kampanyasındaki öncülüğü, tanıklıklarla yeniden hatırlandı.

Harun Karadeniz’in hemşerisi ve kitabına önsöz yazan akademisyen İdris Küçükömer ile yakın ilişkisine de değinilerek, onun bilgiye ve bilime verdiği önem vurgulandı.

Panelin son bölümünde 68 kuşağından Kazmir Pamir ve Selçuk Esen de söz alarak Karadeniz’in mücadelesini kendi perspektiflerinden değerlendirdi.

Tamamen dolu salonda çoğunluğu 68 kuşağı oluştururken, 78 kuşağından da çok sayıda kişi katıldı. Etkinlik, saat 14.00’te sona erdi ve katılımcılar, Harun Karadeniz’i kabri başında anmak üzere Karacaahmet Mezarlığı’na geçti.

Harun Karadeniz hakkında

Öğrenci lideri ve yazar. 1960’lı yıllarda Türkiye’deki devrimci gençlik hareketinin önde gelen isimlerinden biri olarak tanınır.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi’nde öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında Öğrenci Derneği başkanlığı ve İTÜ Öğrenci Birliği başkanlığı yaptı.

1960’lı yıllarda yükselen devrimci gençlik hareketinin aktif bir figürü haline geldi. Anti-emperyalist ve anti-faşist eylemlerde ön saflarda yer aldı. Üniversite boykotları, işgaller ve “özel okullar devletleştirilmelidir” kampanyası gibi öğrenci hareketlerinin örgütlenmesinde öncü rol oynadı.

6. Filo protestolarına katıldı ve bu süreçte yakın arkadaşı Vedat Demircioğlu’nun ölümüne tanıklık etti. Öğrenci mücadelesini işçi ve köylü hareketleriyle buluşturmaya çalışan Karadeniz, dönemin diğer liderlerinden bu yönüyle ayrıldı. Kartal İşçi Birliği’nde örgütlenme çalışmalarına katıldı ve Hakkari’deki Zap Köprüsü kampanyası gibi projelerde yer aldı.

12 Mart Muhtırası’nın ardından TKP ve DEV-GENÇ davalarından yargılandı. DEV-GENÇ davası nedeniyle tutuklundığında kanser hastasıydı. Tedavisi için tahliye edilmedi. izin verilmedi ve 15 Ağustos 1975’te, 33 yaşındayken İstanbul’da yaşamını yitirdi. Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. 1942 yılında Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Armutlu köyünde doğdu.

(BA/EMK)