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Yayın Tarihi: 6 Ocak 2025 15:15
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2025 15:59
2 dk Okuma

Mücadele sonuç verdi: Polonez işçileri ve işveren uzlaştı

İşverenin işçilerin kıdem, sendikal tazminatlar başta olmak üzere haklarını vereceği belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta bir grup kadın ve erkek, kapalı bir mekânda oturuyor. Ön planda, kırmızı tişörtler giyen iki kadın dikkat çekiyor. Tişörtlerin üzerinde büyük harflerle "ANAYASAL HAK GREVİMİZ" ve "TEKGIDA-İŞ" yazıları yer alıyor. Kadınlardan biri başörtülü ve gülümser bir ifade takınmış, diğeri ise ciddi bir şekilde yanında oturuyor. Arka planda, diğer kişiler battaniyelere sarılmış şekilde oturuyor. Soğuk bir ortam olduğu izlenimi veren fotoğrafta, mücadele ve dayanışma ruhunu yansıtan bir atmosfer dikkat çekiyor. Bu, işçi hakları veya grev temalı bir eylemin parçası gibi görünüyor.
Fotoğraf: Umut Taştan

Tek Gıda İş Sendikası'na üye olduktan sonra işten çıkarılan ve 6 aydır eylem yapan 146 Polonez işçilerini temsil eden sendika temsilcisi ve işveren uzlaştı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla saat 10.00’da başlayan görüşmede uzlaşı sağlandı.

İşverenin işçilerin  kıdem, sendikal tazminatlar başta olmak üzere haklarını vereceği öğrenildi. Polonez işçileri yeni yıla direniş çadırında girmişti.

Ne olmuştu?

İstanbul Çatalca’daki Polonez gıda fabrikasında Tek Gıda-İş Sendikası’nda örgütlenen toplam 146 işçiden 13’ü 19 Temmuz’da işten çıkarılmış, ardından diğer 133 işçi de ertesi sabah işe geldiklerinde "kod 46" gerekçe gösterilerek işten çıkarıldıklarını öğrenmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise raporunda işçilerin sendikal baskı nedeniyle iş akdinin sonlandırıldığı ve toplu işten çıkarmanın Türkiye İş Kurumu'na bildirilmeden gerçekleştirildiği belirterek Polonez’e toplamı 2 milyon TL’yi aşan para ceza kesmiş daha sonra bakanlıkça işten çıkarılma gerekçesi "kod 4" olarak değiştirilmişti.

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SGK Kod 4

SGK Çıkış Kodu 4 ile “Belirsiz süreli -yani herhangi bir süre ile sınırlanmamış- iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi“ tanımlanmıştır. Belirsiz süreli iş sözleşmesi işveren tarafından feshediliyor ve haklı bir neden bildirilmiyorsa bu kod seçilecektir. Bu SGK işten çıkış kodunda işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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/yazi/polonez-direnisi-offshore-sirketinin-golgesinde-suren-kolluk-siddeti-299791
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