Mücadele sonuç verdi: Polonez işçileri ve işveren uzlaştı

Tek Gıda İş Sendikası'na üye olduktan sonra işten çıkarılan ve 6 aydır eylem yapan 146 Polonez işçilerini temsil eden sendika temsilcisi ve işveren uzlaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla saat 10.00’da başlayan görüşmede uzlaşı sağlandı.

İşverenin işçilerin kıdem, sendikal tazminatlar başta olmak üzere haklarını vereceği öğrenildi. Polonez işçileri yeni yıla direniş çadırında girmişti.

#PolonezİşçisiyleYürü Polonez İşçileri'nin onurlu direnişi 173 gün sonra kazanımla sonuçlandı. Tek-Gıda İş Sendikası'na üye olduktan sonra işten çıkarılan 146 Polonez işçisi yaklaşık altı aydır eylem yapıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantıda işveren… pic.twitter.com/Kg8DE9c0MN

Ne olmuştu?

İstanbul Çatalca’daki Polonez gıda fabrikasında Tek Gıda-İş Sendikası’nda örgütlenen toplam 146 işçiden 13’ü 19 Temmuz’da işten çıkarılmış, ardından diğer 133 işçi de ertesi sabah işe geldiklerinde "kod 46" gerekçe gösterilerek işten çıkarıldıklarını öğrenmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise raporunda işçilerin sendikal baskı nedeniyle iş akdinin sonlandırıldığı ve toplu işten çıkarmanın Türkiye İş Kurumu'na bildirilmeden gerçekleştirildiği belirterek Polonez’e toplamı 2 milyon TL’yi aşan para ceza kesmiş daha sonra bakanlıkça işten çıkarılma gerekçesi "kod 4" olarak değiştirilmişti.

Bakanlıktan 145 kişiyi işten atan Polonez’e 2 milyon TL ceza28 Ağustos 2024

SGK Kod 4

SGK Çıkış Kodu 4 ile “Belirsiz süreli -yani herhangi bir süre ile sınırlanmamış- iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi“ tanımlanmıştır. Belirsiz süreli iş sözleşmesi işveren tarafından feshediliyor ve haklı bir neden bildirilmiyorsa bu kod seçilecektir. Bu SGK işten çıkış kodunda işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.