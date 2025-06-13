Mücadele sonuç verdi, Memişoğlu duyurdu: HPV aşısı 2025 sonunda ücretsiz

Ulusal Aşı Takvimi’ne alınması için kadın örgütlerinin ve siyasi partilerin kampanya yürüttüğü “HPV Aşısı” 2025 yılı sonu itibarıyla ücretsiz olarak uygulanacak.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, HPV aşısının 2025 yılının sonunda ücretsiz olarak uygulanmaya başlanacağını açıkladı. TRT Haber canlı yayınında konuşan Bakan Memişoğlu, aşının ilk etapta 13 yaşındaki çocuklara gönüllülük esasına göre yapılacağını belirtti.

Hatırlatma: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 2022'nin kasım ayında ücretsiz olacağını açıkladığı HPV aşısının 4 valanlısı 1858 TL, 9 valanlısı 2 bin 575 TL'ye yükselmişti.

“Şu anda HPV ve SMA taramalarını sürdürüyoruz. 2025 sonu itibarıyla özellikle 13 yaş grubundaki çocuklarımıza HPV aşısını ücretsiz olarak sunacağız” dedi.

Yaz aylarında artan kene vakalarına da değinen Bakan Memişoğlu, kamuoyunda yer alan "süper kene" iddialarını yalanladı:

“Geçmiş yıllara kıyasla vaka ya da ölüm sayılarında olağanüstü bir artış yok. ‘Süper kene’ ifadesi çarpıcı ama bilimsel gerçeklikle örtüşmüyor. Durumu yakından izliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı yerli aşı çalışmalarının Kayseri ve İstanbul’da sürdüğünü belirten Memişoğlu, Türkiye’nin bu alanda öncü ülkelerden biri olabileceğini söyledi.

Koca şöyle devam etmişti: "HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok, ancak ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk kararlar alınmasının kimseye bir faydası yok. Yaptığımız planlamaya göre, yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız. Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız ve kapsamını kademe kademe genişleteceğiz."

Bakan, “Türkiye'deki altyapıyı değerlendirerek yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacaklarını, bir ayı geçmeden testin yerli olarak devreye gireceğini” söylemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde HPV tanı kitleri için Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nı (TÜSEB) görevlendirdiklerini açıklamıştı.

Not: Kasım 2022’de dönemim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da benzer açıklama yapmıştı. Ancak, “ücretsiz aşı” uygulaması hayata geçmemişti.

TIKLAYIN- HPV aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90'a yakın önlüyor

HPV hakkında

Human Papillomavirus olarak bilinen HPV, rahim ağzı kanserine ve genital bölgede siğillere sebep olabilen bir virüstür.

Dünya genelinde cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalık olarak biliniyor.



HPV virüsünün 200’den fazla tipi vardır. Bu tipler, kişilerde kansere sebep olma potansiyellerine göre yüksek riskli ve düşük riskli HPV tipleri olarak ikiye ayrılırlar.



Sıklıkla görülen yüksek riskli HPV virüs tipleri:

HPV 16, HPV 18, HPV 31, HPV 33, HPV 45, HPV 52, HPV 58

Sıklıkla görülen düşük riskli HPV virüs tipleri:

HPV 6 ve HPV 11

Düşük riskli HPV tipleri kişilerde genital siğillere sebep olurken, yüksek riskli grupta yer alan ve vücutta inatçı enfeksiyonlara yol açan HPV türleri ise tedavi edilmediği taktirde uzun vadede kanser gelişimine yol açabilir.

Dirençli HPV enfeksiyonlarının yol açtığı kanserler arasında rahim ağzı (serviks), vulva, vajina, makat (anüs), penis, ağız, boğaz, ses telleri ve akciğer kanserleri sayılabilir.

HPV, cinsel ilişki yoluyla bulaşabildiği gibi tam bir cinsel birlikteliğin olmadığı çok yakın fiziksel temas ile de bulaşabilir. Bu nedenle HPV, aktif cinsel yaşamı olan bireylerde daha sık görülebilir.

HPV aşısı, genital siğillere ve rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsüne karşı koruma sağlar.

HPV aşıları; öncellikle henüz cinsel ilişki yaşamamış 9 ila 26 yaşları arasındaki kadınlar için önerilir.

HPV aşısında yaş sınırı yoktur fakat 40’lı yaşlara kadar aşının uygulanması bireylerin sağlığı için önemlidir.

Kaynak: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği