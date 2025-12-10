Mücadele kazandırdı: Moda Bostanı’nı da kapsayan ihale tepkiler üzerine iptal edildi

Kadıköy’de Moda Bostanı ve çevresindeki yaklaşık 12 bin metrekarelik alan için açılan tartışmalı ihale iptal edildi.

Kararın ardından Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Caferağa Muhtarlığı’na, Caferağalı komşularımıza ve bu süreçte duyarlılık göstererek destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Lüks konut projesi için açılmıştı

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 25 Ağustos’ta Moda Bostanı’nın da içinde bulunduğu Caferağa Afet Koordinasyon Alanı’nı lüks konut projesi amacıyla ihaleye çıkarmıştı.

Deprem açısından kritik bir bölgede yer alan ve 3. derece arkeolojik sit statüsünde bulunan 11 bin 775 metrekarelik alan içinde; Moda Bostanı, Caferağa Muhtarlığı, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil İstasyonu, Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Hizmet Birimi, Şair Nefi Çocuk Parkı, halı sahalar, 300 araçlık otopark ve afet toplanma alanı bulunuyordu.

Kat karşılığı inşaat yapım ihalesi 11 Eylül’de gerçekleşmişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü, sürecin ardından ihaleyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31. maddesi doğrultusunda iptal etti.

“Bugün bir kazanım elde ettik”

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, iptal kararını şöyle değerlendirdi:

“Caferağa’da Moda Bostanı’nı da içine alan yaklaşık 12 bin metrekarelik kamusal alan için yürütülen ihale sürecine Kadıköy Belediyesi, Caferağa Muhtarlığı ve mahalle sakinleri olarak güçlü biçimde karşı çıktık. Bugün bu itirazlarımızın karşılık bulmasıyla bir kazanım elde ettik.”

Kösedağı, kamu kurumlarının diyalog içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri de ekledi:

“İlgili bakanlıklar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü hassasiyetimizi dikkate aldı. Kamu kurumlarının birbirleriyle konuşarak süreci birlikte yönetmesi en kıymetlisi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

