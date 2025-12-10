ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2025 10:16
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2025 10:24
2 dk Okuma

Mücadele kazandırdı: Moda Bostanı’nı da kapsayan ihale tepkiler üzerine iptal edildi

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Caferağa Muhtarlığı ve mahalle sakinleri olarak güçlü biçimde karşı çıktık. Bugün bu itirazlarımızın karşılık bulmasıyla bir kazanım elde ettik" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mücadele kazandırdı: Moda Bostanı’nı da kapsayan ihale tepkiler üzerine iptal edildi

Kadıköy’de Moda Bostanı ve çevresindeki yaklaşık 12 bin metrekarelik alan için açılan tartışmalı ihale iptal edildi.

Kararın ardından Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Caferağa Muhtarlığı’na, Caferağalı komşularımıza ve bu süreçte duyarlılık göstererek destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Lüks konut projesi için açılmıştı

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 25 Ağustos’ta Moda Bostanı’nın da içinde bulunduğu Caferağa Afet Koordinasyon Alanı’nı lüks konut projesi amacıyla ihaleye çıkarmıştı.

Deprem açısından kritik bir bölgede yer alan ve 3. derece arkeolojik sit statüsünde bulunan 11 bin 775 metrekarelik alan içinde; Moda Bostanı, Caferağa Muhtarlığı, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil İstasyonu, Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Hizmet Birimi, Şair Nefi Çocuk Parkı, halı sahalar, 300 araçlık otopark ve afet toplanma alanı bulunuyordu.

Kat karşılığı inşaat yapım ihalesi 11 Eylül’de gerçekleşmişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü, sürecin ardından ihaleyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31. maddesi doğrultusunda iptal etti.

“Bugün bir kazanım elde ettik”

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, iptal kararını şöyle değerlendirdi:

“Caferağa’da Moda Bostanı’nı da içine alan yaklaşık 12 bin metrekarelik kamusal alan için yürütülen ihale sürecine Kadıköy Belediyesi, Caferağa Muhtarlığı ve mahalle sakinleri olarak güçlü biçimde karşı çıktık. Bugün bu itirazlarımızın karşılık bulmasıyla bir kazanım elde ettik.”

Kösedağı, kamu kurumlarının diyalog içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri de ekledi:

“İlgili bakanlıklar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü hassasiyetimizi dikkate aldı. Kamu kurumlarının birbirleriyle konuşarak süreci birlikte yönetmesi en kıymetlisi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Caferağa Mahallesi afet toplanma alanında lüks konut ihalesine karşı eylem
Caferağa Mahallesi afet toplanma alanında lüks konut ihalesine karşı eylem
11 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
moda bostanı Kadıköy Belediyesi Caferağa Afet Koordinasyon Alanı caferağa dayanışması
ilgili haberler
MAHALLELİ DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYOR
Caferağa Afet Koordinasyon Alanı konut yapımı için ihaleye çıkarıldı
29 Ağustos 2025
/haber/caferaga-afet-koordinasyon-alani-konut-yapimi-icin-ihaleye-cikarildi-310946
Caferağa Mahallesi muhtar adayı Şennaz Uzun: Komşulukların yeniden gelişmesine ihtiyaç var
5 Mart 2024
/haber/caferaga-mahallesi-muhtar-adayi-sennaz-uzun-komsuluklarin-yeniden-gelismesine-ihtiyac-var-292718
#CaferağaMahalleevi'nde "Kaynak" Protestosu
12 Ocak 2015
/haber/caferagamahalleevi-nde-kaynak-protestosu-161486
Caferağa Boşaltıldı, "Saraylara Karşı Mahalleevi" Sloganı Yükseliyor
9 Aralık 2014
/haber/caferaga-bosaltildi-saraylara-karsi-mahalleevi-slogani-yukseliyor-160626
Moda Bostanı’na Otopark Yapılmayacak
18 Ağustos 2014
/haber/moda-bostani-na-otopark-yapilmayacak-157907
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
MAHALLELİ DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYOR
Caferağa Afet Koordinasyon Alanı konut yapımı için ihaleye çıkarıldı
29 Ağustos 2025
/haber/caferaga-afet-koordinasyon-alani-konut-yapimi-icin-ihaleye-cikarildi-310946
Caferağa Mahallesi muhtar adayı Şennaz Uzun: Komşulukların yeniden gelişmesine ihtiyaç var
5 Mart 2024
/haber/caferaga-mahallesi-muhtar-adayi-sennaz-uzun-komsuluklarin-yeniden-gelismesine-ihtiyac-var-292718
#CaferağaMahalleevi'nde "Kaynak" Protestosu
12 Ocak 2015
/haber/caferagamahalleevi-nde-kaynak-protestosu-161486
Caferağa Boşaltıldı, "Saraylara Karşı Mahalleevi" Sloganı Yükseliyor
9 Aralık 2014
/haber/caferaga-bosaltildi-saraylara-karsi-mahalleevi-slogani-yukseliyor-160626
Moda Bostanı’na Otopark Yapılmayacak
18 Ağustos 2014
/haber/moda-bostani-na-otopark-yapilmayacak-157907
Sayfa Başına Git