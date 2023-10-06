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Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 12:40
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 12:46
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Mücadele Birliği Gazetesi ve Ayışığı Ekin Sanat Derneği’ne polis baskını: 5 gözaltı

Polis, Önsöz Kültür Sanat Dergisi’nden Songül Yücel, Sena Şat ve Nuran Güvenilir ile Mücadele Birliği'nden Ezgi Yergin ve Muhammed Hizmetçi'yi gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/mucadele-birligi-gazetesi-ve-ayisigi-ekin-sanat-dernegine-polis-baskini-5-gozalti.jpg
Fotoğraf: Mücadele Birliği

İstanbul'da sabah erken saatlerde polis Mücadele Birliği Gazetesi bürosu, Ayışığı Ekin Sanat Derneği ve çalışanların evlere baskın yaptı.

5 kişiyi gözaltına alan polis, gazete bürosunda arama yaptı. Laptoplara, bilgisayarların hard disklerine, fotoğraf makinalarının hafıza kartlarına el koydu. Kitap ve evrakları dağıttı.

Gelen ilk bilgilere göre baskınlarda polis, Ayışığı Ekin Sanat Derneği’nin çıkardığı Önsöz Kültür Sanat Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Songül Yücel’i ve yine Önsöz yazı kurulundan çizer Sena Şat’ı ve Nuran Güvenilir’i gözaltına aldı.

Mücadele Birliği Gazetesi Yazı Müdürü Ezgi Yergin ve Mücadele Birliği Platformu Temsilcisi Muhammed Hizmetçi de gözaltına alınanlar arasında.

Öte yandan  1 Ekim’deki Ankara saldırısıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sabah saatlerinde 11 kentte gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 75 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanlar arasında Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal ile birlikte Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Eş Başkanları Berna Çelik ve Çınar Altan de vardı.

11 kentte 75 gözaltı
11 kentte 75 gözaltı
Bugün 09:35

(HA)

mücadele birliği mücadele birliği dergisi
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