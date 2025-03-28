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Yayın Tarihi: 28 Mart 2025 12:55
 ~ Son Güncelleme: 28 Mart 2025 13:40
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MUBI Türkiye: Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız

Çevrimiçi izleme platformu MUBI, son günlerde yaşanan toplumsal olaylarla ilgili olarak “yeterince hızlı, güçlü ve açık bir tepki” veremediğini belirterek seyircilerinden özür diledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MUBI Türkiye: Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız

MUBI Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara dair “Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız” başlıklı bir açıklama yaptı.

Platformun X hesabından paylaşılan açıklamada, “Ülkemizde yaşanan son gelişmeler karşısında yeterince hızlı, güçlü ve açık bir tepki verememiş olmamızdan kaynaklanan eleştirileri tek tek okuyoruz,” denildi.

“Tüm seyircilerimizden özür diliyoruz”

MUBI Türkiye, sinemanın yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda ifade özgürlüğünün ve toplumsal direnişin en önemli araçlarından biri olduğuna inandıklarını vurgulayarak açıklamasına şöyle devam etti:

“Ortak değerlerimizi, yalnızca filmler aracılığıyla değil, kurumsal duruşumuzla da yansıtmak durumunda olduğumuzu kabul ediyoruz.

Tüm seyircilerimizden özür diliyoruz. MUBI olarak bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da eleştirilerinize kulak vereceğimizin ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız!”

MUBI Fest İstanbul 2024’ün açılış filmi Queer’in gösterimi, 7 Kasım 2024’te kaymakamlık kararıyla yasaklanmış; platform ise bu kararı, “sanatı ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir müdahale” olarak nitelendirmişti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
MUBI Türkiye Saraçhane eylemleri İBB operasyonu
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