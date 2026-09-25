Muammer Karaca Tiyatrosu 14 yıl sonra yeniden açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekibi, 14 yıldır kapalı olan Muammer Karaca Tiyatrosu’nun restorasyonunu tamamladı. Tiyatro, 26 Eylül’de kapılarını yeniden açacak.

İBB Miras, 24 Eylül’de restorasyona ilişkin sosyal medya paylaşımında, tiyatroyu “İstanbul’un kültür-sanat hafızasını taşıyan” bir mekân olarak nitelendirdi.

Kapanan perdeler, yıllar süren sessizlik ve kentine yeniden kavuşan bir miras daha…✨



1955’ten bugüne Kenterlerden Genco Erkal’a, Gülriz Sururi'den Adile Naşit'e sayısız duayeni ağırlayan, İstanbul’un kültür-sanat hafızasını taşıyan Muammer Karaca Tiyatrosu’nu İBB Miras olarak… pic.twitter.com/jLssVJGP1s — İBB Miras (@IbbMiras) September 24, 2026

Deprem riski nedeniyle kapatılmıştı

1955’te açılan Muammer Karaca Tiyatrosu, deprem riski nedeniyle 2012’de İBB tarafından kapatılmıştı.

Tiyatronun sahnesinde Genco Erkal, Gülriz Sururi, Adile Naşit, Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter’in de aralarında bulunduğu pek çok sanatçı seyirciyle buluşmuştu.

(NÖ)