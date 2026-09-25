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YT: Yayın Tarihi: 25.09.2026 15:10 25 Eylül 2026 15:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.09.2026 15:14 25 Eylül 2026 15:14
Okuma Okuma:  1 dakika

Muammer Karaca Tiyatrosu 14 yıl sonra yeniden açılıyor

Deprem riski nedeniyle 2012’de kapatılan Muammer Karaca Tiyatrosu, İBB Miras’ın restorasyonunun ardından 26 Eylül’de sahnelenecek oyunla yeniden seyirciyle buluşacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Muammer Karaca Tiyatrosu 14 yıl sonra yeniden açılıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekibi, 14 yıldır kapalı olan Muammer Karaca Tiyatrosu’nun restorasyonunu tamamladı. Tiyatro, 26 Eylül’de kapılarını yeniden açacak.

İBB Miras, 24 Eylül’de restorasyona ilişkin sosyal medya paylaşımında, tiyatroyu “İstanbul’un kültür-sanat hafızasını taşıyan” bir mekân olarak nitelendirdi.

Deprem riski nedeniyle kapatılmıştı

1955’te açılan Muammer Karaca Tiyatrosu, deprem riski nedeniyle 2012’de İBB tarafından kapatılmıştı.

Tiyatronun sahnesinde Genco Erkal, Gülriz Sururi, Adile Naşit, Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter’in de aralarında bulunduğu pek çok sanatçı seyirciyle buluşmuştu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Miras tiyatro
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