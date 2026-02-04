Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam da Libya'da suikastte öldürüldü

2011’de NATO destekli bir operasyonla devrildikten sonra öldürülen eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ülkenin batısında, Zintan kentindeki evinde uğradığı suikastta öldürüldü.

Libya’da İngilizce yayın yapan The Libya Observer, Seyfülislam Kaddafi’nin ölümünün siyasal danışmanı Abdullah Osman Abdurrahim tarafından doğrulandığını bildirdi.

Euronews, Libya medyasına dayandırdığı haberinde, Seyfülislam Kaddafi’nin Libya’nın batısında, Zintan kentindeki evinde, güvenlik kameralarını devreden çıkartarak baskın yapan dört kişilik bir grup tarafından öldürüldüğünü aktardı.

Kaddafi'nin yaşadığı Zintan, başkent Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) ile ittifak halinde ancak büyük ölçüde özerk güç merkezleri oluşturan yerel askeri konseyler ve tugaylarca (özellikle Zintan Tugayları) yönetilen bir bölge olarak biliniyor.

Seyfülislam Kaddafi, 2011'den bu yana Zintan merkezli gruplarla karmaşık bir ilişkiye sahipti. Babasının katlinden sonra bu kentte tutuklanmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra zaman zaman bağımsız bir siyasi şahsiyet olarak güç merkezleriyle tartışmalara girişiyordu.

Libya'daki karmaşık yapı nedeniyle Seyfülsilam’ın yaşadığı bölge şeklen Trablus hükümetine bağlı olmakla birlikte Zintan'daki yerel güçler Trablus hükümetinden oldukça bağımsız hareket ediyordu. Bu nedenle ölüm haberleri duyulduğunda Kaddafi’nin akıbetinden Trablus'taki 444. Tugay’ı sorumlu tutan iddialar yayıldı. Ancak tugay olayla ilgileri olduğu yönündeki iddiaları hızla yalanladı.

Seyfülislam Kaddafi'nin Fransız avukatı Marcel Ceccaldi, AFP haber ajansına saldırganların kimliğinin bilinmediğini söyledi: “Şimdilik, cinayetin arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz" diyen Ceccaldi, ayrıca yaklaşık on gün önce bir yakının Seyfülislam’a "güvenliğinde sorunlar olduğunu" söylediğini de ekledi.

Seyfülislam Kaddafi'nin siyasi ekibi, resmi bir taziye ilanında bulunduktan sonra cenazenin kendilerine verilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Trablus hükümeti henüz Seyfülislam'ın ölümü veya öldürüldüğü koşullarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Haberler ve bilgiler, büyük ölçüde kamu otoritesi dışındaki silahlı aktörler ve bireysel siyasi şahsiyetler tarafından şekillendiriliyor.

Seyfülislam Kaddafi hakkında Seyfülislam Kaddafi'nin Libya'da hiçbir zaman resmi bir statüsü olmamıştı, ancak 2000-2011 arasında babasının “ikinci adamı” olduğu kabul ediliyordu. Seyfülislam Kaddafi, Trablus'un ayaklanmanın eline geçmesinden sonra ülkeden kaçma girişimi sırasında 2011'de Zintan'da yakalanmış ve cezaevine konmuştu. 2017'de ilan edilen genel af kapsamında serbest bırakılmıştı. Seyfülislam Kaddafi, 2008’de Londra Ekonomi Okulu'ndan (LSE) doktora derecesini almıştı. Doktora tezi, sivil toplumun küresel yönetişimi yeniden şekillendirmedeki rolüne odaklıydı. Kaddafi, babasının otoriter yönetimine ilerici bir imaj kazandırma çabaları içinde 2000'lerin başlarından itibaren Libya'nın batıyla ilişkilerinin onarılması çabalarında önde gelen bir rol üstlenmişti. Ancak 2011'de "Arap isyanları" döneminde keskin bir dönüşle rejimin korunması yanında saf tutması, Seyfülislam'ın, ona umutla bakan gençler arasındaki itibarını yitirmesine yol açtı. Cezaevinden çıktıktan sonra 2017'de Cumhurbaşkanlığına adaylığı için başlattığı kampanyada da beklediği ilgiyi bulamamıştı. Seyfülislam Kaddafi, 25 Haziran 1972 doğumluydu. 53 yaşında öldürüldü. Annesi, Muammer Kaddafi'nin ikinci eşi Safiye Ferkaş, Kaddafi'nin Seyfülislam dahil 7 çocuğunun annesiydi. Eski bir hemşire olan Ferkaş, Kaddafi ile 1970'te evlenmişti. Safiye Ferkaş 2011'de Kaddafi devrildiğinde Libya'dan ayrılmak zorunda kalmış; önce Cezayir'e, ardından Umman'a sığınmıştı. Son yıllarda Mısır'ın başkenti Kahire'de yaşadığı biliniyor.

