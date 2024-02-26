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HABER
Yayın Tarihi: 26 Şubat 2024 17:35
 ~ Son Güncelleme: 26 Şubat 2024 18:48
2 dk Okuma

MTA'nın diri fay haritalarından Munzur segmenti kaldırıldı mı?

MTA, 6 Şubat depremlerinin ardından 'Yenilenmiş Diri Fay Haritaları' olarak 2012'ye ait harita paylaştı. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz da Munzur segmentinin yer almadığı bu haritayı 2023 haritası olarak kamuoyuna duyurdu. MTA'ya, "6 Şubat depremleri sonrası 2012 yılına ait diri fay haritalarını neden 'güncel' diyerek paylaştıklarını" sorduk, "O 'güncel' harita değil sayısal veri haritası" yanıtını aldık.

Ruken Tuncel
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Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
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Görseli Büyüt
MTA'nın diri fay haritalarından Munzur segmenti kaldırıldı mı?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın, Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentinin resmi fay haritasından silindiği iddialarına ilişkin bugün açıklama yaptı.

Yavuzyılmaz, 21 Şubat'ta MTA'nın sitesinden alınan 2013 ve 2023'e ait olduğunu belirttiği iki ayrı harita paylaştı. Yavuzyılmaz, 2023'e ait olduğunu ifade ettiği haritadan, İliç'teki Anagold'un altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentinin kaldırıldığını öne sürdü.

CHP'li Yavuzyılmaz: Anagold'un altından geçen Munzur fay hattı haritadan silindi
CHP'li Yavuzyılmaz: Anagold'un altından geçen Munzur fay hattı haritadan silindi
22 Şubat 2024

MTA ise Yavuzyılmaz'ın paylaşımından beş gün sonra yaptığı açıklamada, CHP'li vekilin 2023 ait olduğunu belirterek paylaştığı haritanın 2012’ye ait olduğunu, 2023’te bir haritalandırma yapılmadığını ifade etti ve durumu "dezenformasyon" olarak tanımladı.  

Ancak MTA, 2012'ye ait olduğunu belirttiği haritaları, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından 13 Şubat 2023’te “Yenilenmiş Diri Fay Haritaları” başlığıyla paylaştı. Haritaların sağ alt köşesinde yer alan 2012 bilgisi ise kafa karışıklığına sebep oldu. Yavuzyılmaz, 'güncel harita' olarak kamuoyuna açıklanan bu haritayı "2023 haritası" olarak paylaştı. 2012'ye ait olan bu haritada Munzur segmenti yer almıyor. MTA'nın 13 Şubat 2023'te Munzur segmentinin de yer aldığı 2013 diri fay haritalarını neden yayımladığı ise bilinmiyor.

MTA'dan Ovacık fay hattı açıklaması: Dezenformasyon
MTA'dan Ovacık fay hattı açıklaması: Dezenformasyon
26 Şubat 2024

MTA: 2023'te paylaşılan harita güncel değil 

Yavuzyılmaz’ın paylaşımından sonra gündem olan ve MTA’nın “dezenformasyon” diyerek yalanladığı konuya dair MTA Genel Müdürlüğü'nü aradık.

MTA Genel Müdür Yardımcısı, özel kalemi aracılığıyla bianet’e verdiği bilgide, “2013’ten beri hiçbir fay hattı haritası yayınlanmamıştır. 2023’te de depremden sonra sadece sayısal veri haritası yayınlanmıştır” dedi.

“Peki, 6 Şubat depremleri sonrası neden 2012 yılına diri fay haritalarını 'güncel' diyerek paylaştınız?" sorumuza ise "O 'güncel' harita değil sayısal veri haritası" yanıtı verildi.

Öte yandan, 'dezenformasyon' açıklaması sonrası MTA'nın internet sitesinde yer alan, 13 Şubat 2023 tarihli “Yenilenmiş Diri Fay Haritaları” başlığının, “Diri Fay Haritaları” olarak değiştirildiği görüldü.

MTA diri fay haritasını güncelledi | 45 il ve 110 ilçe fay üstünde
MTA diri fay haritasını güncelledi | 45 il ve 110 ilçe fay üstünde
19 Şubat 2023

(RT)

Erzincan
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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