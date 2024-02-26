MTA'nın diri fay haritalarından Munzur segmenti kaldırıldı mı?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın, Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentinin resmi fay haritasından silindiği iddialarına ilişkin bugün açıklama yaptı.

Yavuzyılmaz, 21 Şubat'ta MTA'nın sitesinden alınan 2013 ve 2023'e ait olduğunu belirttiği iki ayrı harita paylaştı. Yavuzyılmaz, 2023'e ait olduğunu ifade ettiği haritadan, İliç'teki Anagold'un altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentinin kaldırıldığını öne sürdü.

CHP'li Yavuzyılmaz: Anagold'un altından geçen Munzur fay hattı haritadan silindi

MTA ise Yavuzyılmaz'ın paylaşımından beş gün sonra yaptığı açıklamada, CHP'li vekilin 2023 ait olduğunu belirterek paylaştığı haritanın 2012’ye ait olduğunu, 2023’te bir haritalandırma yapılmadığını ifade etti ve durumu "dezenformasyon" olarak tanımladı.

Ancak MTA, 2012'ye ait olduğunu belirttiği haritaları, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından 13 Şubat 2023’te “Yenilenmiş Diri Fay Haritaları” başlığıyla paylaştı. Haritaların sağ alt köşesinde yer alan 2012 bilgisi ise kafa karışıklığına sebep oldu. Yavuzyılmaz, 'güncel harita' olarak kamuoyuna açıklanan bu haritayı "2023 haritası" olarak paylaştı. 2012'ye ait olan bu haritada Munzur segmenti yer almıyor. MTA'nın 13 Şubat 2023'te Munzur segmentinin de yer aldığı 2013 diri fay haritalarını neden yayımladığı ise bilinmiyor.

MTA'dan Ovacık fay hattı açıklaması: Dezenformasyon

MTA: 2023'te paylaşılan harita güncel değil

Yavuzyılmaz’ın paylaşımından sonra gündem olan ve MTA’nın “dezenformasyon” diyerek yalanladığı konuya dair MTA Genel Müdürlüğü'nü aradık.

MTA Genel Müdür Yardımcısı, özel kalemi aracılığıyla bianet’e verdiği bilgide, “2013’ten beri hiçbir fay hattı haritası yayınlanmamıştır. 2023’te de depremden sonra sadece sayısal veri haritası yayınlanmıştır” dedi.

“Peki, 6 Şubat depremleri sonrası neden 2012 yılına diri fay haritalarını 'güncel' diyerek paylaştınız?" sorumuza ise "O 'güncel' harita değil sayısal veri haritası" yanıtı verildi.

Öte yandan, 'dezenformasyon' açıklaması sonrası MTA'nın internet sitesinde yer alan, 13 Şubat 2023 tarihli “Yenilenmiş Diri Fay Haritaları” başlığının, “Diri Fay Haritaları” olarak değiştirildiği görüldü.

MTA diri fay haritasını güncelledi | 45 il ve 110 ilçe fay üstünde

(RT)