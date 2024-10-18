MTA haritası | 45 ilde 485 diri fay hattı bulunuyor

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, diri fay haritasını güncelledi.

MTA diri fay haritasına göre, 45 ilde 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

MTA diri fay haritasını güncelledi | 45 il ve 110 ilçe fay üstünde

Güncellenen haritaya göre;

Birinci derece risk taşıyan şehirler: İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Dersim, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt yer aldı.

İkinci derece risk taşıyan iller: Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum bulunuyor.

Üçüncü derece risk taşıyan iller: Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Urfa, Mardin, Kilis, Adana, Antep’in bazı bölgeleri, Maraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir yer alıyor.

Dördüncü ve beşinci derece yani en düşük risk grubunda ise, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman yer alıyor.

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(RT)