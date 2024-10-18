ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 18 Ekim 2024 11:32
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2024 11:56
2 dk Okuma

MTA haritası | 45 ilde 485 diri fay hattı bulunuyor

MTA diri fay haritasına göre, 45 ilde 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MTA haritası | 45 ilde 485 diri fay hattı bulunuyor

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, diri fay haritasını güncelledi.

MTA diri fay haritasına göre, 45 ilde 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

MTA diri fay haritasını güncelledi | 45 il ve 110 ilçe fay üstünde
MTA diri fay haritasını güncelledi | 45 il ve 110 ilçe fay üstünde
19 Şubat 2023

Güncellenen haritaya göre;

Birinci derece risk taşıyan şehirler: İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Dersim, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt yer aldı.

İkinci derece risk taşıyan iller: Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum bulunuyor.

Üçüncü derece risk taşıyan iller: Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Urfa, Mardin, Kilis, Adana, Antep’in bazı bölgeleri, Maraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir yer alıyor.

Dördüncü ve beşinci derece yani en düşük risk grubunda ise, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman yer alıyor.

MTA diri fay haritasına ulaşmak için TIKLAYIN

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
MTA diri fay hattı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git