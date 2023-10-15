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HABER
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2023 15:34
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2023 09:46
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MSNBC, üç Müslüman sunucunun programlarını durdurdu

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/15/msnbc-uc-musluman-sunucunun-programlarini-durdurdu.jpg

Filistin-İsrail Savaşı ABD medyasına sansür olarak yansıdı. Haber kanalı MSNBC'nin üç Müslüman sunucunun programlarını durdurdu.

ABD merkezli haber sitesi Semafor, Mehdi Hasan, Ayman Mohieddine ve Ali Velshi'nin kanalda sunduğu programların sessizce kaldırıldığını yazdı. Arab News de konuya yakın iki kaynağa haberi doğrulattı.

Semafor, haberinde Perşembe günü yayımlanması planlanan "Mehdi Hasan Show" isimli programın yayına verilmediğini, Mohieddine'in Perşembe ve Cuma günkü yayınlarının askıya alındığını ve haftasonu yayınları için de Velshi'nin yerine başka bir sunucunun görevlendirildiğini aktardı.

Müslüman sunucuların programlarının durdurulması kararıyla Arab News’e konuşan bir kaynak da, "Şimdi ne olacağına dair büyük bir belirsizlik var. Ancak atmosfer 11 Eylül'den sonraki 'ya bizimlesinizdir ya da karşımızda' düşüncesinin oluşturduğu atmosfere çok benziyor. Durum üzücü şekilde siyasi görüşlerin ötesine geçti ve sunucular inançları nedeniyle hedef alınıyor" açıklaması yaptı.

Haberde üç sunucunun MSNBC'deki geleceğinin belirsiz olduğu aktarıldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(HA)

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