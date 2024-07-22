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Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 14:50
 ~ Son Güncelleme: 22 Temmuz 2024 14:53
2 dk Okuma

MSF’den Sudan raporu

Sınır Tanımayan Doktorlar, Sudan’da insanlara ve altyapıya yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların sona erdirilmesini ve şiddet ile istismardan korunma arayan insanlar için güvenli geçiş yollarının sağlanmasını talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MSF’den Sudan raporu
Fotoğraf: AA arşiv

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), “İnsanlara Karşı Bir Savaş: Sudan’da Çatışma ve Şiddetin İnsan Maliyeti” başlıklı raporunu bugün yayımladı.

Raporda, ülkedeki çatışmanın üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmişken, Sudanlıların her zamankinden daha fazla şiddet, yerinden edilme ve sağlık sisteminin çöküşünün ölümcül bedelini ödediği ifade edildi.

Tıbbi ve operasyonel verilerle hasta tanıklıklarına dayanan rapor, Sudan’daki insanların maruz kaldığı şiddetin ölçeği ile sağlık ve refah üzerindeki yıkıcı etkisi hakkında bilgi veriyor.

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“Hastaneler ve sağlık personeli hedef alınıyor”

MSF, sivil nüfusu koruma konusundaki tekrarlanan çağrılara ve taahhütlere rağmen, savaşan tarafların milyonlarca erkek, kadın ve çocuğun hayatına tamamen kayıtsız kalmaya devam ettiğini belirtti:

“Hastaneler ve sağlık personeli her zamankinden daha fazla hedef alınıyor ve saldırıya uğruyor, yardım operasyonlarının engellenmesi, hasta ve yaralılara hayati önem taşıyan yardımlara ulaşılmasını zorlaştırıyor.”

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MSF, geçen yıl boyunca tanık olunan şiddet nedeniyle sorumlu tarafları kınadı.

Talepler

MSF acil olarak yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

·         İnsanlara ve altyapıya yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların sona erdirilmesi ve şiddet ile istismardan korunma arayan insanlar için güvenli geçiş yollarının sağlanması,

·         Tüm şiddet ve istismar biçimlerinin sona erdirilmesi, özellikle etnik şiddet ile cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin savaş silahı olarak kullanılmamasının sağlanması,

·         Hayati ve tıbbi altyapıya, tesislere ve personele yönelik yaygın saldırıların, yağmaların ve yıkımların sona erdirilmesi,

·         İnsanlara yönelik şiddetin failleri ve uluslararası insancıl hukuk ile insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların, bu eylemlerinden hesap vermesinin sağlanması.

(AS)

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/haber/msf-sudan-daki-multeci-kampinda-her-2-saatte-en-az-bir-cocuk-oluyor-291434
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