MSF’den Sudan raporu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), “İnsanlara Karşı Bir Savaş: Sudan’da Çatışma ve Şiddetin İnsan Maliyeti” başlıklı raporunu bugün yayımladı.

Raporda, ülkedeki çatışmanın üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmişken, Sudanlıların her zamankinden daha fazla şiddet, yerinden edilme ve sağlık sisteminin çöküşünün ölümcül bedelini ödediği ifade edildi.

Tıbbi ve operasyonel verilerle hasta tanıklıklarına dayanan rapor, Sudan’daki insanların maruz kaldığı şiddetin ölçeği ile sağlık ve refah üzerindeki yıkıcı etkisi hakkında bilgi veriyor.

SUDAN’DA İÇ SAVAŞ 1. YILINDA “Sudan’da yerinden edilenlerin sayısı 8,6 milyonu aştı”

“Hastaneler ve sağlık personeli hedef alınıyor”

MSF, sivil nüfusu koruma konusundaki tekrarlanan çağrılara ve taahhütlere rağmen, savaşan tarafların milyonlarca erkek, kadın ve çocuğun hayatına tamamen kayıtsız kalmaya devam ettiğini belirtti:

“Hastaneler ve sağlık personeli her zamankinden daha fazla hedef alınıyor ve saldırıya uğruyor, yardım operasyonlarının engellenmesi, hasta ve yaralılara hayati önem taşıyan yardımlara ulaşılmasını zorlaştırıyor.”

BM: Sudan’da en az 25 milyon insan açlıkla mücadele ediyor

MSF, geçen yıl boyunca tanık olunan şiddet nedeniyle sorumlu tarafları kınadı.

Talepler MSF acil olarak yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: · İnsanlara ve altyapıya yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların sona erdirilmesi ve şiddet ile istismardan korunma arayan insanlar için güvenli geçiş yollarının sağlanması, · Tüm şiddet ve istismar biçimlerinin sona erdirilmesi, özellikle etnik şiddet ile cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin savaş silahı olarak kullanılmamasının sağlanması, · Hayati ve tıbbi altyapıya, tesislere ve personele yönelik yaygın saldırıların, yağmaların ve yıkımların sona erdirilmesi, · İnsanlara yönelik şiddetin failleri ve uluslararası insancıl hukuk ile insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların, bu eylemlerinden hesap vermesinin sağlanması.

(AS)