MSF’den İsrail’e: Hastaneler hedef değildir

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), çatışmaların başladığı 7 Ekim’den beri Batı Şeria'nın Cenin kentindeki ekiplerinin, İsrail güçlerinin uyguladığı şiddette dramatik bir artışa tanık olduklarını açıkladı:

“O tarihten bu yana ekiplerimiz 30'dan fazla ateşli silah ve patlama yarası olan hastayı tedavi etti.”

MSF, yaygın bombalama ve ateş açma olaylarında artış olduğunu, ayrıca Cenin mülteci kampı sakinlerine kampı boşaltmalarını söyleyen broşürler atıldığını açıkladı “Ancak birçoğunun gidecek güvenli bir yeri yok” dedi.

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“Sağlık görevlisi ambulansta vuruldu”

Kentte olanlarla ilgili şu bilgileri verdiler:

“Dün sabah saat 10.30 civarında ekiplerimiz ambulansın içindeyken vurulan bir sağlık görevlisini tedavi etti. Ardından İsrail askeri araçları ambulansların hastanelere girişini engelleyerek hastaları daha uzaktaki hastanelere sevk etmek zorunda bıraktı. Önceki gece bir asker, hastanenin acil ünitesine ateş açtı ve dışarıda bekleyen meslektaşlarımızın gözü önünde mermi duvara isabet etti. Ekibimiz İsrail güçlerinin hastanenin girişine de ateş açtığına ve kurşunların kapının hemen üzerindeki duvara isabet ettiğine tanık oldu.”

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“Tıbbi bakım engellenmemeli”

MSF taleplerini şöyle sıraladı:

“Hastaneler hedef değildir ve güvenli alanlar olarak kalmalıdır. Tıbbi bakım engellenmemelidir. İsrail ordusunu hastanelere ateş açmayı durdurmaya ve askeri araçlarının ambulansların ve sağlık personelinin sağlık tesislerine ulaşmasını engellemesine son vermeye çağırıyoruz.”

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)