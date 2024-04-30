MSF’den “Gazze'deki Sessiz Ölümler” raporu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), “Gazze'deki Sessiz Ölümler: Sağlık sisteminin yıkımı ve Refah'ta hayatta kalma mücadelesi” başlıklı rapor yayımlandı.

Raporda, "Gazze'nin sağlık sistemi yıkıma uğradı. Erkekler, kadınlar ve çocuklar akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya, fiziksel ve zihinsel sağlıkları hızla kötüleşiyor" ifadeleri yer aldı.

Salgın hastalıklar, yetersiz beslenme, psikolojik travma

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarındaki yıkımın büyüklüğüne işaret edilen raporda, kritik sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların ölümlere neden olduğu aktarıldı:

"Refah kentinde çalışmalarını yürüten MSF ekipleri, yok olan sağlık sistemi ve insanlık dışı yaşam koşullarının aynı zamanda salgın hastalıklar, yetersiz beslenme ve uzun vadeli psikolojik travma riskini de artırdığını belirtiyor."

“Halkın ruh sağlığı çok kötü durumda”

Gazze'deki mevcut insani krize ek olarak İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a yapacağı bir saldırının "akıl almaz" bir felaket olacağı konusunda uyarıda bulunulan raporda, acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yer aldı.

Raporda, Gazze'deki sağlık personeli dahil tüm halkın ruh sağlığının çok kötü durumda olduğu da vurgulandı.

Ayrıca raporda, İsrailli yetkililerin kısıtlamaları ve engellemeleri nedeniyle Gazze'ye tıbbi malzeme ve insani yardım ulaştırmanın ciddi zorluklar içerdiği bildirildi.

Derhal ve kalıcı ateşkes çağrısı

Raporda görüşlerine yer verilen MSF Acil Durum Programları Başkanı Mari Carmen Vinoles, "Gazze'de dolup taşan hastanelerde kaç çocuk zatürreden öldü? Önlenebilir hastalıklar nedeniyle kaç bebek hayatını kaybetti? Saldırıya uğrayan hastanelerdeki böbrek diyaliz ünitelerinin kapatılmasının ölümcül sonuçları ne olacak? Bunlar, Gazze genelinde sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaşanan ve tüm bu kaos içinde rapor edilmeyen Gazze'deki sessiz cinayetlerdir" dedi.

MSF Acil Durum Koordinatörü Sylvain Groulx da, Filistinli sağlık personellerinin çok zor şartlarda çalıştığını kaydetti.

Groulx, "Derhal ve kalıcı bir ateşkes ile anlamlı insani yardımın girişi olmadığı takdirde, Gazze'de daha fazla insanın öldüğüne tanık olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)