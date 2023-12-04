MSF: Konvoyumuza ve kliniğimize İsrail saldırdı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), konvoylarına ve kliniklerine saldıranın İsrail olduğunu açıkladı.

MSF’nin açıklamasına göre, çok sayıda MSF çalışanı ve aile üyesi, 18 Kasım'da saldırıya uğrayan araçlarda bulunuyordu.

MSF tahliye konvoyunun maruz kaldığı bu saldırıda, MSF'de gönüllü olarak çalışan bir hemşire ve bir MSF çalışanının aile üyesi hayatını kaybetti.

DSÖ: Filistin’de sağlık hizmetlerine yönelik 427 saldırı belgelendi

Gazze’deki MSF misafirhanesi ve kliniği de 20 Kasım’da saldırıya maruz kaldı: “Nihayet 24 Kasım'da güneye doğru tahliye edilebildiler. Onları tam olarak bilgilendirmemiz ve gerçekleri analiz etmemiz birkaç gün sürdü.”

“Araçlarda ve klinikte MSF logosu bulunuyordu”

Saldırıya maruz kalanlardan 3 personelinin de olaya tanıklık ettiğini belirten MSF, “Her iki saldırının da faili olarak İsrail güçlerini sorumlu tutuyoruz. Bir çalışanımızın ve bir aile üyesinin öldürülmesini kınıyoruz ve İsrail makamlardan açıklama ve bağımsız bir soruşturma talep ediyoruz” açıklamasını yaptı:

“20 ve 24 Kasım tarihlerinde Gazze'deki MSF binasında mahsur kalan MSF çalışanları, İsrail ağır askeri araçlarının müdahalesi sonucunda MSF araçlarının tahrip edildiğine ve MSF kliniğinin hasar gördüğüne tanık oldu. MSF araçları ve klinik, logomuzla açıkça tanımlanmıştı.”

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)