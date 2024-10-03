MSF: İsrail derhal sivil katliamını durdurmalı

Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins Sans Frontières/MSF), İsrail’in Gazze saldırılarının birinci yıldönümü öncesinde yazılı açıklama yaptı, “İsrail’in bir yıldır Gazze’de kesintisiz katliam yürüttüğünü” ifade etti.

MSF’nin açıklamasında, 41 binden fazla kişinin öldürüldüğü Gazze’de insanların defalarca yerlerinden edildiği ve bombardımanlar ile giderek daha insanlık dışı koşullar altında küçülen alanlara sıkışmak zorunda kaldıkları belirtildi:

“Sınır Tanımayan Doktorlar’ın tıbbi ekipleri, hastaları her gün yoğun bombardımanlar sonucu oluşan yaralanmalarla tedavi ediyor. İnsanlar geniş yanıklar, ezilmiş kemikler ve uzuv kayıpları yaşıyor. Savaşın başlangıcından bu yana, MSF ekipleri şiddetle ilişkili yaralanmalar nedeniyle 27 bin 500’den fazla hastayı tedavi etti, yaralanmaların yüzde 80’inden fazlası top atışlarıyla bağlantılıydı.”

Talepler MSF, taleplerini şöyle sıraladı: · Sürekli bir ateşkes derhal uygulanmalıdır. · Sivil katliamı derhal durdurulmalıdır. · Sağlık sistemi ve sivil altyapının yıkımı sona erdirilmelidir. · Gazze’deki abluka sona erdirilmelidir. · İsrail, Rafah sınır kapısı da dâhil olmak üzere, hayati kara sınırlarını açmalı ve acil olarak ihtiyacı olanlara büyük çaplı insani ve tıbbi yardımların ulaşmasını sağlamalıdır. · İsrail, bakım ve tedaviye muhtaç olanların tıbbi tahliyesini sağlamalı, tedavi için yurt dışına çıkmak isteyenlerin bu hakkını güvence altına almalı ve tüm insanlara Gazze’ye güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşlerini garanti etmelidir. · Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin teminatı olarak, ateşkesi sağlamak ve Gazze Şeridi'nin devam eden yıkımı karşısında kayıtsızlığını sona erdirmek için harekete geçmelidir.

“Anestezisiz ameliyat yapmak zorunda kaldık”

MSF Genel Sekreteri Chris Lockyear, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bir yıldır, İsrail’in müttefikleri askeri desteklerini sürdürdüler; çocuklar toplu halde öldürülürken, tanklar çatışmasız bölgelerdeki sığınaklara ateş açarken, savaş uçakları sözde ‘insani bölgeleri’ bombalarken… Bu durum, Gazze’deki insanları insanlıktan çıkaran ve askeri hedeflerle sivil yaşamları ayırt etmeyen bir söylemle de desteklendi. Ölümleri durdurmanın tek yolu derhal ve sürekli bir ateşkestir.”

MSF Tıbbi Program Yöneticisi Dr. Amber Alayyan da şu bilgileri verdi:

“İsrail’in yoğun nüfuslu alanlarda gerçekleştirdiği bombardımanlar tekrar tekrar geniş çaplı yaralanmalara yol açtı. Ekiplerimiz anestezi olmadan ameliyatlar yapmak zorunda kalıyor, kaynak yetersizliği nedeniyle çocukların hastane zeminlerinde öldüğüne şahit oluyor ve hatta kendi meslektaşlarını ve aile üyelerini tedavi etmek zorunda kalıyorlar. Bu arada, Gazze’deki sağlık sistemi İsrail güçleri tarafından sistematik olarak tahrip ediliyor."

Gazze’de durum

Açıklamada, Gazze’deki tıbbi duruma dair şu bilgiler yer aldı:

“MSF ekipleri, zaten İsrail’in 17 yıllık işgali, ablukası ve Gazze halkına yönelik tekrar eden saldırılarının etkilerini tedavi ediyordu; bu tedaviler, 7 Ekim’den önce infaz edilmiş uzun süreli yaralanmalar, akıl sağlığı sorunları ve ciddi yanıkları da kapsıyordu. Ancak o tarihten bu yana, İsrail’in Gazze Şeridini bombalamasıyla birlikte ihtiyaçlar artarken, sağlık hizmetlerine erişim ise neredeyse tamamen yok oldu. Bugün 36 hastanenin sadece 17’si kısmen işlevsel. Savaşan taraflar, tıbbi tesislerin yakınında çatışmalar yürütmüş, hastaları, bakıcıları ve tıbbi personeli tehlikeye atmıştır. Altı MSF çalışanı da hayatını kaybetmiştir. Ekim 2023'ten bu yana, MSF’nin personeli ve hastaları ciddi olaylar ve devam eden çatışmalar nedeniyle 14 farklı sağlık yapısını boşaltmak zorunda kalmıştır. Her sağlık tesisinin tahliye edilmesiyle binlerce insan hayat kurtarıcı tıbbi bakıma erişimini kaybetmektedir. Bu durum, sadece kısa vadede değil, önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca da insanların sağlığı üzerinde etkiler yaratacaktır. ... Tıbbi bakım imkânlarının azalmasıyla birlikte Gazze’de insanların acil olarak ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine başvurabilecekleri seçenekler de daralmıştır. Tekrar eden tahliye emirleri, nüfusun yüzde 90’ını İsrail’in tekrar tekrar bombaladığı “güvenli bölgeler” olarak adlandırılan alanlarda yerinden etmiştir. İnsanlar şu anda sınırlı barınma, gıda ve su ile birlikte sadece 41 kilometrekarelik küçük bir alan içinde kalmaya zorlanmaktadır. Aşırı kalabalıklaşma nedeniyle hastalık riski artmıştır. Gazze Şeridi'ndeki iki milyon insandan en az 12 bin kişinin tıbbi tahliye edilmesi gerekmektedir. ... Bu arada, Gazze’deki savaş, bölgesel gerilimleri körüklemekte ve felaket boyutlarına ulaşmaktadır. İsrail’in Batı Şeria ve şimdi de Lübnan’daki saldırıları, siviller üzerinde zaten yıkıcı sonuçlar yaratmıştır.”

(AS)