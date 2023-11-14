MSF: Gazze’deki Şifa Hastanesinde durum insanlıkdışı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze’deki Şifa Hastanesinde çalışan bir doktorlarıyla yaptıkları görüşmeyi açıkladı.

MSF’ye ulaşan doktor şunları anlattı:

“Elektriğimiz yok. Hastanede su yok. Yiyecek de yok. Vantilatörler çalışmazsa insanlar birkaç saat içinde ölecek. Ana kapının önünde çok sayıda ceset var, yaralı hastalar da var, onları içeri alamıyoruz.

Ambulansı hastaları getirmesi için gönderdiğimizde, birkaç metre ötede ambulansa saldırdılar. Hastanenin etrafında yaralılar var, tıbbi bakım arıyorlar, onları içeri alamıyoruz. Ayrıca hastalara saldıran bir keskin nişancı var, kurşun yaraları var, üçünü ameliyat ettik.

Durum çok kötü, insanlık dışı. Burası kapalı bir bölge, kimsenin bizden haberi yok. İnternet bağlantımız yok, şimdi beni aramayı başardınız, belki bana tekrar ulaşana kadar 10 kez deneyeceksiniz.

“600 yatan hasta, 37 bebek”

Sağlık ekibi ancak hastalar önce tahliye edilirse hastaneden ayrılmayı kabul etti, hastalarımızı bırakmak istemiyoruz. 600 yatan hasta, 37 bebek, yoğun bakım ünitesine ihtiyacı olan biri var, onları bırakamayız.

Güvenli bir koridor olduğuna dair bir garantiye ihtiyacımız var çünkü Şifa Hastanesinden ayrılmaya çalışan bazı insanlar gördük, onları öldürdüler, bombaladılar, keskin nişancı onları öldürdü.

Hastanenin içinde yaralı hastalar ve sağlık ekipleri var. Bize garanti verirlerse ve önce hastaları tahliye ederlerse biz de tahliye ederiz.”

Gazze’deki hükümetin medya ofisinden yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim’den beri sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 630’u çocuk olmak üzere 11 bin 240 kişi öldürüldü. Gazze Şeridi’nde 1,5 milyon kişi yerinden edildi. 1740’ı çocuk olmak üzere 3 bin 250 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunuldu. İsrail'in saldırılarında 41 bin 120 konut yerle bir edildi, toplam 222 bin 300 konut hasar aldı.

“Güvenli koridorda üzerimize ateş açıldı”

Gazze'de İsrail güçleri tarafından kuşatılan Şifa Hastanesi'nden çıkmayı başaran Filistinli Cevdet Medhun, hastanede yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Medhun, “Korku ve dehşet içinde önce El-Vahde Caddesi'ne oradan El-Yermuk Caddesi'ne geçtim. 'Güvenli koridor'da İsrail tankları tarafından üzerimize 3 kez ateş açıldı. Yaralananlar oldu” dedi.

Şifa Hastanesi'ndeki duruma da değinen Medhun, "Yaşamak için gerekli en ufak bir şey bile yok. Elektrik yok, su yok, hayat yok. Un ve hurma yiyorduk. Hastanede yaşamak ölmekten bile zor" diye konuştu.

Hastanedeki herkesin aç olduğunu kaydeden Medhun, kendisinin de ancak 24 saat sonra dışarı çıkınca yemek yiyebildiğini söyledi.

“Ölmeyi bekliyorduk”

Elektriğin acil servis hariç son iki gün tamamen kesildiğini aktaran Medhun, 20 böbrek hastasının, diyaliz birimi çalışmadığı ve İsrail ordusu hemodiyaliz su sistemini vurduğu için ölümle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Medhun, "Oksijene ihtiyaç duyan ya da ameliyat olması gerekenler ölmüş sayılır. Hastanede ilk yardım hizmeti verilmiyor. Yoğun bakımda da elektrik yok. Kuvözlerdeki prematüre bebeklere de suni solunum cihazları çalışmadığı için doktorlar elleriyle solunum yaptı ama 2 bebek hayatını kaybetti" dedi.

Cevdet Medhun, yaşadıklarını, "Sadece ölmeyi bekliyorduk. İntihar etmemek için 'gelin bizi öldürün' diyecek duruma geldik" şeklinde özetledi.

Hastanenin bahçesinde gömülmeyi bekleyen yaklaşık 100 naaş olduğunu dile getiren Medhun, bu naaşları gömmek için 3 günden bu yana Kızılhaç'la iletişim kurduklarını ancak Kızılhaç'ın bölgenin tehlikeli olduğunu ve buraya defin yapılamayacağını söylediğini aktardı.

Hastane İsrail askerlerinin ablukası altında

İsrail güçlerinin, hastanenin dört bir yanını sardığını belirten Medhun, batı tarafının ise askerlerin hedef tahtası haline geldiğini kaydetti.

Medhun, dün, hastane yerleşkesi yakınlarındaki Ebu Husayre Caddesi'nin hedef alındığını ve 2 doktorun öldüğünü aktardı.

Biden: Hastaneler korunmalı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki hastanelerin korunması gerektiğini belirterek, İsrail'den "daha az müdahale etmesi" beklentisini dile getirdi.

Biden, Oval Ofis'te gazetecilerin, İsrail ordusunun Gazze'deki sivilleri ve sağlık kuruluşlarını hedef almasına yönelik sorularını cevapladı.

ABD Başkanı, "Bildiğimiz gibi, olup bitenlerle ilgili endişelerimi dile getirmekten çekinmedim. Umudum ve beklentim, hastanelere yönelik müdahale eylemlerinin daha az olması ve İsraillilerle temas halinde kalmamızdır, hastanelerin korunması gerekiyor" dedi.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'ten, "Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane, artık hastane olarak hizmet veremiyor" açıklamasını yapmıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)