MSF: Gazze halkı acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyuyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Gazze ziyaretlerinde edindikleri bilgileri, MSF'nin Cenevre'deki merkezinde düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı.

Bir süre önce Gazze'yi ziyaret eden MSF Genel Sekreteri Christopher Lockyear, Mart ayında MSF'nin Gazze Acil Durumu Koordinatörü olarak görev yapan Marie-Aure Perrault Revial ve MSF'nin Ortadoğu Programı Direktör Yardımcısı Amber Alayyan, tanık olduklaırnı anlattı.

“UNRWA, insani müdahalenin omurgasını oluşturuyor”

Lockyear, Gazze'de bulunduğu sürede insani yardım çalışanları ve sivillerin yaşadığı zorluklara tanık olduğunu bildirdi.

Sahadaki Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının yardım çalışmalarına öncülük ettiğini belirterek, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki insani müdahalenin omurgasını oluşturduğunu söyledi.

“BMGK’nın ateşkes kararını kabul etmesi çok uzun sürdü”

Gazze'nin her yerinde, özellikle de kuzeyde çok daha fazla erişime ihtiyaçları olduğuna vurgu yapan Lockyear, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısının, güneye ulaşmaya çalışan insani yardım görevlileri için hangi sonuçları doğuracağı ihtimalinin düşünmenin dahi "dehşet verici" olduğunu belirtti:

"Gazze halkı acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyuyor. BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını kabul etmesi çok uzun sürdü. Şimdi bunun 'anlamsız bir siyasi tiyatro eylemi' olmadığından emin olmaları gerekiyor."

“200 sağlık çalışanı öldürüldü”

Gazze'de sivillere, sağlık personeli ve tesislerine yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların son bulması gerektiğine değinen Lockyear, insani yardımın girişine de izin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Lockyear, Gazze'de sivillerin ve sağlık çalışanlarının "hiçe sayıldığına" şahit olduklarını belirtti, “7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 200 sağlık çalışanı öldürüldü. Bu kesinlikle kabul edilemez” dedi.

Bulaşıcı hastalık uyarısı

MSF'nin Gazze Acil Durumu Koordinatörü olarak görev yapmış olanan Marie-Aure Perrault, insani yardım çalışanlarının kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyini güçlükle ziyaret edebildiğini, kadın ve çocukların bu çatışmadan orantısız bir şekilde etkilendiğini vurguladı.

MSF'nin Ortadoğu Programı Direktör Yardımcısı Amber Alayyan da "Gazze'de Hepatit A salgınları da dahil endişe verici sayıda bulaşıcı hastalığın arttığını görüyoruz" diye konuştu.

Hastaların, kanser hastalarının ve diyalize girmesi gerekenlerin Gazze'nin dışına tahliye edilme ihtiyacına vurgu yapan Alayyan, tahliye konusunda kısıtlamalar bulunduğunu söyledi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)