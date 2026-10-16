MSCI, Türkiye endekslerindeki değişiklikleri dondurdu

Uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye hisselerine ilişkin bazı endeks değişikliklerini 15 Ekim 2026 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar dondurdu. Karar, endeks incelemeleri veya şirket işlemleri sonucunda yapılacak belirli güncellemeleri kapsıyor.

Karar kapsamında, MSCI Türkiye Yatırım Yapılabilir Piyasa Endeksi’ne (IMI) yeni hisse eklenmeyecek. Hisselerin büyüklük grupları arasında daha üst kategorideki endekslere geçişleri de uygulanmayacak.

Ayrıca endeks hesaplamalarında kullanılan Yabancı Dahil Edilme Faktörü’nde (FIF) ve pay sayısında (NOS) artış yapılmayacak. Dondurma kararı, borsadaki hisse alım satımlarını değil, MSCI endekslerindeki bu güncellemeleri kapsıyor.

MSCI, 2026 Piyasa Sınıflandırması İncelemesi sırasında kurumsal yatırımcıların, bazı küçük ölçekli halka açık şirketlerle yakın bağlantılı fonların elindeki paylar üzerinden koordineli işlemler yapılabileceğine ilişkin ciddi kaygılar dile getirdiğini belirtti.

Kurum, bu durumun fiili dolaşımdaki paylara ilişkin hesaplamaların güvenilirliğini ve piyasa bütünlüğünü zedelediğine dikkat çekti. Payların nihai sahiplerine ilişkin bilgilerin ayrıntılı ve zamanında paylaşılmasını, koordineli işlemlere karşı etkin gözetim ve yaptırım uygulanması gerektiğini ifade etti.

Fiili dolaşım yapısı bozulmuş hisselerin belirlenmesi ve bunlara yönelik uygulamalar için de şeffaf, kurallara dayalı bir çerçeve istedi.

MSCI, Türkiye’deki yetkililerin fon yolsuzluğu sonrası bazı adımlar attığını da kaydetti. Ancak, bu adımların başlangıç niteliğinde olduğunu söyledi.

Yatırımcıların, koordineli işlemlere karşı güvenilir ve süreklilik gösteren yaptırımların yanı sıra fiili dolaşım oranlarının bağımsız olarak doğrulanmasını sağlayacak açıklama standartları beklediğini söyledi.

“Önlemlerin yatırımcıların ihtiyaç duyduğu yapısal iyileşmeleri sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek için ek süre gerekiyor” dedi.

MSCI, Türkiye hisse senedi piyasasının işleyişine ilişkin piyasa katılımcılarından görüş almaya devam edeceğini açıkladı.

MSCI, düzenlemelerin ve yaptırımların etkinliğini izlemeyi sürdüreceğini belirterek şu uyarıda bulundu:

“Haziran 2027’ye kadar yeterli ilerleme görülmezse MSCI, MSCI Türkiye endekslerinin ‘gelişmekte olan piyasa’ statüsünden ‘sınır piyasa’ veya ‘bağımsız piyasa’ statüsüne olası yeniden sınıflandırılmasına ilişkin bir istişare süreci de dahil olmak üzere ek önlemleri değerlendirecek.”

Açıklama, Türkiye’nin mevcut piyasa statüsünü değiştiren bir karar içermiyor. Türkiye endekslerine yönelik uygulama, MSCI’nın 2027 Yıllık Piyasa Sınıflandırması İncelemesi kapsamında yeniden değerlendirilecek.

MSCI’ın Türkiye açısından önemi, uluslararası fonların hangi Türk hisselerine, ne ölçüde yatırım yapacağını etkileyen endeksleri hazırlamasından kaynaklanıyor. Kurum, bu fonların parasını kendisi yönetmiyor. Ancak hazırladığı endeksler, yatırım portföylerinin oluşturulmasında ve performanslarının değerlendirilmesinde referans alınıyor. Bu nedenle endeks kararları, yalnızca bir sınıflandırma değişikliği olarak kalmayıp alım satım işlemlerine dönüşebiliyor.

MSCI verilerine göre, 31 Aralık 2025 itibarıyla kurumun gelişmekte olan piyasa endekslerini referans alan fonların yönettiği varlıklar 1,8 trilyon doları aşıyordu.