MSB’den düşürülen İHA’yla ilgili açıklama: Süreç başarıyla sonuçlandırılmıştır

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, sınır bölgelerindeki geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, bu kapsamda çok sayıda kişinin “yakalandığını” ve uyuşturucu maddelere el konulduğunu açıkladı.

Açıklamada, İsrail’in Gazze, Suriye ve Lübnan’daki politikalarının ateşkesi zayıflattığı, insani yardımların ulaştırılmasını engellediği ve bunun bölgesel barışı tehdit ettiği de vurgulandı.

Ukrayna ve Rusya’ya ikaz

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Öztürk, 15 Aralık’ta Karadeniz hava sahasından Türkiye’ye giriş yapan ve yerleşim yeri dışında düşürülen insansız hava aracı (İHA) ile ilgili ise özetle şöyle dedi:

“Yapılan değerlendirmeler neticesinde, hava sahası emniyetinin muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, kontrolden çıktığı anlaşılan İHA, F-16 uçaklarımız tarafından takip edilmiş, prosedürlerin tamamlanmasını müteakip en uygun yerde kontrollü bir müdahaleyle düşürülmüştür. Hava sahasına ilişkin alınan tüm kararlar, sivil hava trafiği dahil olmak üzere hava sahası emniyetinin korunması, yerleşim alanlarına yönelik risklerin önlenmesi ve elde edilen verilerin bütüncül değerlendirilmesi esaslarına dayalı olarak, yüksek hassasiyetle verilmektedir.

“Havada vurularak imha edilen İHA’nın, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağıldığı değerlendirilmektedir. Bu durum sahada tek parça veya bütünlük arz eden enkaz tespitini zorlaştırmaktadır. Doğrulama süreçleri tamamlanmadan olay hakkında yapılan spekülatif değerlendirme ve dezenformasyon içerikli iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

“Bahse konu İHA ile ilgili süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Hava savunma sistemimizin zafiyet içinde olduğu yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Elde edilen tecrübeler ışığında tespit, teşhis ve reaksiyon süreçleri düzenli olarak gözden geçirilmekte, operasyonel prosedürler ve teknik kabiliyetler sürekli olarak geliştirilmektedir. Tüm bunlara ilave olarak, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş dolayısıyla Karadeniz’in güvenliğine yönelik bu tür olumsuzluklar konusunda her iki tarafın da daha dikkatli olmaları hususunda muhataplarımız ikaz edilmiştir.”

Karadeniz'den gelen İHA, F-16'lar tarafından düşürüldü