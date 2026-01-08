MSB: Suriye’nin talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bugün Bakanlık’ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Halep’teki Kürt mahallelerine yönelik saldırılarla ilgili yorum yapan Aktürk “Suriye'nin talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır,” dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Aktürk, Halep ile ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü:

Terör örgütünün, sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, ’tek devlet, tek ordu’ ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye’nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır.

Ne olmuştu?

Rojava Information Center, 2016 yılında nüfusu 30 bin olan mahallelerin, 2020 yılı itibarıyla 30 bin aileye ev sahipliği yaptığını; bunun da yaklaşık 100 bin kişilik bir nüfusa karşılık geldiğini aktarıyor. Suriye’deki insan hakları ihlallerini belgeleyen bağımsız kuruluş Hakikat ve Adalet için Suriyeliler (Syrians for Truth and Justice) ise 2022 tarihli raporunda, yerel yöneticilere atıfla nüfusun en az 200 bin olduğunu belirtiyor. Nüfusunun çoğunluğu Kürt olan bu mahallelerde, savaş nedeniyle yerinden edilen Hıristiyan azınlıklar ile Arap aileler de yaşıyor.

Şam’daki geçici hükümete bağlı güçler, 27 Aralık’tan bu yana Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yoğun bir kuşatma uyguluyor.

6 Ocak’ta ise bölgede şiddetli çatışmalar başladı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye’deki İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) Genel Komutanlığı, sabah saatlerinde geçici hükümet güçleri tarafından gerçekleştirilen bir drone saldırısında iki sivilin yaralandığını açıkladı.

Asayiş de Halep’in kuzeyindeki Kastillo yolunda geçici hükümet güçlerine ait bir aracı hedef aldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre saldırıda 72. Tümen’e mensup bir asker öldü, dört asker yaralandı. Şam yönetimi de bir askerin hayatını kaybettiğini doğruladı. Bunun üzerine hükümet güçleri, Şeyh Maksud’u ağır topçu atışlarıyla hedef aldı.

SOHR, bombardımanın yerleşim alanlarına isabet ettiğini ve şimdiye dek en az 9 sivilin hayatını kaybettiğini; 12’si çocuk olmak üzere 60 kişinin de yaralandığını bildirdi. (TY)