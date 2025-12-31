ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:23 31 Aralık 2025 13:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.12.2025 13:27 31 Aralık 2025 13:27
Okuma Okuma:  2 dakika

MSB: SDG, merkezi otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır

Millî Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

MSB: SDG, merkezi otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin savunma sanayii politikaları ve Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini sürdürdü.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlığın haftalık bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıda, F-35 savaş uçaklarının tedarik süreci, ABD ile savunma sanayii işbirliği, ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) yaptırımları ile Suriye’deki siyasi ve askeri gelişmeler gündeme geldi.

SDG ve Şam görüşmesi ertelendi
SDG ve Şam görüşmesi ertelendi
29 Aralık 2025

“Tek Devlet, Tek Ordu”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, gazetecilerin F-35 tedarikine ve Suriye’deki son duruma ilişkin sorularına Bakanlık şu yanıtları verdi:

“Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması faaliyetlerimiz sürmektedir. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor.

SDG, ademimerkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezi otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi SDG’nin bu tavrı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir. Suriye hükümetiyle ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesi doğrultusunda yakın işbirliğini sürdürüyor, entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
