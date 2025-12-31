MSB: SDG, merkezi otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin savunma sanayii politikaları ve Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini sürdürdü.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlığın haftalık bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıda, F-35 savaş uçaklarının tedarik süreci, ABD ile savunma sanayii işbirliği, ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) yaptırımları ile Suriye’deki siyasi ve askeri gelişmeler gündeme geldi.

SDG ve Şam görüşmesi ertelendi

“Tek Devlet, Tek Ordu”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, gazetecilerin F-35 tedarikine ve Suriye’deki son duruma ilişkin sorularına Bakanlık şu yanıtları verdi:

“Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması faaliyetlerimiz sürmektedir. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor.

“SDG, ademimerkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezi otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi SDG’nin bu tavrı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir. Suriye hükümetiyle ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesi doğrultusunda yakın işbirliğini sürdürüyor, entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır.” (TY)