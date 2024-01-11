MSB'nin Şebnem Korur-Fincancı'ya açtığı tazminat davası ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın Medya Haber’in canlı yayınında yaptığı bilimsel değerlendirmeleri gerekçe göstererek açtığı tazminat davasının ikinci duruşması görüldü.

Ankara Dışkapı Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Korur-Fincancı, TTB Merkez Konseyi üyeleri, sivil toplum ve meslek örgütü temsilcileri katıldı.

Duruşmada, TTB avukatları ve Korur- Fincancı’nın avukatı Meriç Eyüpoğlu, ilk duruşmadaki taleplerini tekrar ederek, davanın usulden reddedilmesini talep ettiler.

Avukatların talebini reddeden mahkeme, MSB’nin davaya ilişkin beyanlarının alınması için duruşmayı 7 Mayıs’a erteledi.

MSB'nin, TTB Başkanı Korur- Fincancı'ya açtığı dava ertelendi

Ne olmuştu?

20 Ekim 2022'de Medya Haber'in canlı yayınına katılan Adli Tıp Uzmanı- TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur-Fincancı, TSK'nin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin görüntüleri incelediğini belirtip, değerlendirme yapmıştı.

Korur- Fincancı, yaptığı bilimsel değerlendirmede, "Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz" demişti.

Bağımsız heyetlerin bölgede inceleme yapmasının uluslararası sözleşmeler gereği zorunlu olduğunu belirten Prof. Dr. Korur-Fincancı, şunları söylemişti: "Uluslararası sözleşmelerin uygulanması ve kimyasal silahların kullanımını yasaklayan Cenevre Sözleşmesi kapsamında böyle bir iddia ortaya çıktığında nasıl bir araştırma yapılacağı da Minnesota Protokolü'nün ilkelerinin ele alınması gerekiyor."

Korur-Fincancı bu açıklamalarının ardından iktidara yakın medya kuruluşlarınca hedef gösterilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar da kimyasal silah iddialarını yalanlayan açıklamalar yapmıştı.

Ardından 22 Ekim 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Korur-Fincancı hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamalarından soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Korur-Fincancı'nın soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyordu. Fakat 26 Ekim 2022'de polisin evine yaptığı baskınla gözaltına alındı ve Ankara'ya götürüldü. Şebnem Korur-Fincancı, 27 Ekim 2022'de "örgüt propagandası" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İki buçuk ay tutuklu kalan Korur- Fincancı, 11 Ocak 2023'te tahliye edilmişti.

Öte yandan Savcı, hazırladığı iddianamede Korur- Fincancı'nın "basın yoluyla örgüt propagandası /Terörle Mücadele Kanunu 7/2) yaptığı iddiasıyla üst sınırdan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

(RT)