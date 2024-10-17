MSB'nin Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya açtığı davada para cezası

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) şikayeti üzerine, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Yönetim Kurulu üyesi ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında açılan 100 bin TL'lik manevi tazminat davasının karar duruşması görüldü.

Ankara Dışkapı Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Korur-Fincancı, TİHV Başkanı Metin Bakkalcı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Heval Bozdağ, EMEP Milletvekili Sevda Karaca, TTB Merkez Konsey üyeleri Ali Karakoç, Önder Okay ve İnsan Hakları Genel Başkanı (İHD) Genel Başkanı Hüseyin Küçükbalaban katıldı.

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Mahkeme, duruşmada son savunmalar için taraf avukatlarına söz verdi.

Korur-Fincancı'nın avukatı Meriç Eyüboğlu, “Şebnem Korur Fincancı'nın katıldığı yayında bilimsel bir değerlendirmede bulunduğunu” belirtti ve ekledi:

"Bir bilim insanı, bilimsel anlamda değerlendirmede bulunulabilir. Bu ön tanı, ön değerlendirme olarak adlandırılır. Müvekkil, video kayıtlarındaki dijital verilere bakarak, toksik gaz kullanılmış olabileceğini, bağımsız heyetlerce yerinde inceleme yapılması gerektiğini söylemiştir. Toplam 7 dakikalık programın çözümü dosyaya ibraz edilmiştir. Burada manevi tazminatı gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Davanın reddini talep ediyoruz."

AA’nın haberine göre; savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, tazminat davasının kısmen kabulüne ve Korur-Fincancı’nın 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

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Ne olmuştu?

20 Ekim 2022'de Medya Haber'in canlı yayınına katılan Adli Tıp Uzmanı- TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur-Fincancı, TSK'nin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin görüntüleri incelediğini belirtip, değerlendirme yapmıştı.

Korur- Fincancı, yaptığı bilimsel değerlendirmede, "Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz" demişti.

Bağımsız heyetlerin bölgede inceleme yapmasının uluslararası sözleşmeler gereği zorunlu olduğunu belirten Prof. Dr. Korur-Fincancı, şunları söylemişti: "Uluslararası sözleşmelerin uygulanması ve kimyasal silahların kullanımını yasaklayan Cenevre Sözleşmesi kapsamında böyle bir iddia ortaya çıktığında nasıl bir araştırma yapılacağı da Minnesota Protokolü'nün ilkelerinin ele alınması gerekiyor."

Korur-Fincancı bu açıklamalarının ardından iktidara yakın medya kuruluşlarınca hedef gösterilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar da kimyasal silah iddialarını yalanlayan açıklamalar yapmıştı.

Ardından 22 Ekim 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Korur-Fincancı hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamalarından soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Korur-Fincancı'nın soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyordu. Fakat 26 Ekim 2022'de polisin evine yaptığı baskınla gözaltına alındı ve Ankara'ya götürüldü. Şebnem Korur-Fincancı, 27 Ekim 2022'de "örgüt propagandası" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İki buçuk ay tutuklu kalan Korur- Fincancı, 11 Ocak 2023'te görülen davada 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verilerek tahliye edilmişti.

Savcı ise hazırladığı iddianamede Korur- Fincancı'nın "basın yoluyla örgüt propagandası /Terörle Mücadele Kanunu 7/2) yaptığı iddiasıyla üst sınırdan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi talebiyle 26 Ekim 2022 tarihinde davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdi. 30 Kasım 2023'te görülen bu davanın karar duruşmasında ise; Merkez Konsey'in görevden alınmasına karar verildi.

Korur-Fincancı'nın konuşmasının dayanak yapıldığı bir diğer dava ise MSB'nin şikayeti üzerine açıldı. Açılan davada 100 bin TL'lik manevi tazminat talep edildi. Davanın bugün görülen karar duruşmasında (17 Ekim 2024) Korur- Fincancı'ya 50 bin TL tazminat cezası verilmesine hükmedildi.

(RT)