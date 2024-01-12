MSB, Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekât sırasında çıkan çatışmada 5 askerin öldürüldüğünü duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'liler ile çıkan çatışmada 5 askerin öldüğünü, 8 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan açıklamaya göre "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak'ta bir üs bölge[sine] sızmaya çalışan PKK'lilerle çıkan çatışmada" 5 asker öldürüldü, 3'ü ağır 8 asker de yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi ve tedavilerine başlandı.

MSB açıklamasında çatışmada 12 PKK'linin "etkisiz hale getiril[diği]" ve bölgede operasyonların devam etmekte olduğu da bildirildi.

Çatışma ve kayıp haberleri Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X'teki hesabından 12 Ocak, TSİ 21: 53'te duyuruldu.

Anadolu Ajansı aynı çatışmada öldürülen Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında TSİ 13:50'de düzenlenen törenden sonra, Aslan'ın 15:38'de Amasya'nın Merzifon ilçesine getirilerek toprağa verildiğini haberleştirdi.

Arka plan

MSB, 24 Aralık 2023'te de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Hakurk bölgesinde Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nın bulunduğu geçici üs bölgesine yönelik saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de yaralandığını bildirmiş, aynı çatışmada 13 gerillanın da öldürüldüğünü duyurmuştu.

Çatışma alanının Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde kaldığını belirten Bakanlık açıklamada “Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir” demişti.

Bakanlık 22 Aralık’ta aynı bölgede yaşanan başka çatışmalarda 6 asker ve 7 PKK'linin öldüğünü duyurmuştu. Böylece MSB'nin verdiği bilgiye göre iki günde yaşanan çatışmalarda 12 asker ve 20 PKK'li hayatını kaybetmişti.

Öte yandan PKK’nin askeri yapılanması HPG de 22 ve 23 Aralık'taki çatışmalara ilişkin iki ayrı açıklama yaptı.

Buna karşılık PKK’nin yayın organlarında yer alan açıklamalarda, 22 Aralık’ta Hakurk ve Metina’da, 23 Aralık’ta Zap’ta askerlerin bulunduğu üs bölgelerine sızma yapıldığı belirtildi. HPG hayatını kaybeden askerlerin sayısını Hakurk ve Metina'da 36, Zap'ta 34 olarak verdi, saldırılarda üç gerillanın da hayatını kaybettiğini açıklamış, ancak MSB, söz konusu iddiayı doğrulamamıştı.

Pençe operasyonları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarındA PKK'yE karşı başlattığı sınır ötesi Kararlılık Harekâtı'nın devamı olan sürdürülüyor. Pençe Operasyonu, Pençe-2 Operasyonu, Pençe-3 Operasyonu, Pençe-Kaplan ve Pençe-Kilit Operasyonu adı altında beş aşamadan geçti. Pençe-Kartal Operasyonu ile de Mahmur ve Sincar'ın vurulduğu bir hava saldırısı düzenlendi. Operasyonlarda TSK Kuzey Irak'ta Hakurk, Sinat-Haftanin bölgelerine askerî üs kurarak ilerlemeyi ve bölgeye yerleşmeyi amaçlıyor.