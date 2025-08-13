ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2025 16:19
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2025 16:42
1 dk Okuma

MSB, HTŞ ile "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" imzaladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile yaptığı görüşmenin ardından "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" imzaladı.

BİA Haber Merkezi

*Fotoğraf: MSB'nin resmi sayfasından alınmıştır.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile Bakanlık'ta görüştü.

MSB'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştiren Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmenin ardından Bakan Yaşar Güler ile Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra tarafından Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası imzalandı" denildi.

"Suriye'de taleplerimiz tatmin edilmezse rahat durma şansımız yok"
FİDAN, SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEYBANİ İLE GÖRÜŞTÜ
13 Ağustos 2025

Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme, Bakan Güler ile yaptıkları görüşmenin öncesinde ise; sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmişti.

Fidan ile yapılan görüşmenin ardından ortak açıklama yapılmıştı. Fidan, açıklamada "YPG Suriye'de sisteme entegre olmuyor ve olumlu havayı bozuyor" açıklamasında bulunmuştu.

(RT)

İstanbul
yaşar güler suriye savunma bakanlığı
