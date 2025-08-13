MSB, HTŞ ile "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" imzaladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile Bakanlık'ta görüştü.

MSB'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştiren Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmenin ardından Bakan Yaşar Güler ile Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra tarafından Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası imzalandı" denildi.

Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme, Bakan Güler ile yaptıkları görüşmenin öncesinde ise; sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmişti.

Fidan ile yapılan görüşmenin ardından ortak açıklama yapılmıştı. Fidan, açıklamada "YPG Suriye'de sisteme entegre olmuyor ve olumlu havayı bozuyor" açıklamasında bulunmuştu.

