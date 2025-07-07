MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde metan gazına maruz kalan 12 asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarındaki “Pençe-Kilit Operasyonu” bölgesinde dün (6 Temmuz) bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 28 Mayıs 2022’de icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında PKK’lilerin açtığı ateş sonucu Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un hayatını kaybettiği ve o tarihten bu yana Bozkurt’un naaşına ulaşılamadığı hatırlatıldı.

MSB, Bozkurt’un naaşını arama faaliyetlerinin devam ettiğini ve dün, 852 rakımlı tepedeki bir mağarada arama-tarama çalışmalarına katılan askerlerin metan gazından etkilendiğini belirtti.

Bakanlık, dün saat 17.18’de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur.”

Can kaybı 12’ye yükseldi

Bakanlık, bugün saat 07.42’de yaptığı ikinci paylaşımda ise metan gazından etkilenen üç askerin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 8’e yükseldiğini bildirdi.

11.02'de yapılan bir diğer açıklamada ise hayatını kaybeden asker sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi.

Hayatını kaybeden askerler: Üsteğmen Ege Akar, Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak, Uzman Çavuş Ümit Üzüm, Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık ve Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin, Piyade Teğmen Furkan Sert, Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, Uzman Çavuş Enver Yaman, Uzman Çavuş Kani Obi.

Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Türkiye’nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum.”

Erdoğan’ın yanı sıra, kabine üyeleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile çok sayıda siyasi parti ve milletvekili de taziye mesajı yayımladı.

DEM Parti’den taziye ve barış mesajı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

MSB, bir mağarada metan gazına maruz kalmaları sonucu 5 askerin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda askerin de gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını açıklamıştır. Yaşamını yitiren askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı askerlere acil şifalar diliyoruz. Can kayıpları, hepimizi derinden üzmektedir. Yıllardır devam eden çatışmalı ortamın ve çözümsüzlüğün bedelini toplumun tamamı ödemektedir. Yaşam hakkı, acıları yarıştırarak değil acıları paylaşarak savunulabilir. Hiç kimsenin bir daha böyle acılar yaşamamasının yolu toplumsal barış ve çözüm iradesiyle gerçek olabilir. DEM Parti olarak, toplumsal barışın ve demokratik çözümün esas alınması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Daha fazla can kaybı yaşanmaması ve hiçbir eve ateş düşmemesi için adalet ve barış zemininde ortak bir gelecek kurmak zorunda olduğumuzu belirtiyoruz.

(VC)