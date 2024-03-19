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Yayın Tarihi: 19 Mart 2024 15:50
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2024 16:02
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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde bir asker hayatını kaybetti

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarındaki TSK üs bölgesine yönelik PKK saldırısında bir askerin hayatını kaybettiği, dört askerin de yaralandığı bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde bir asker hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarındaki “Pençe-Kilit Operasyonu” bölgesinde PKK tarafından saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “sızma ve saldırı girişiminde” bir askerin hayatını kaybettiği, dört askerin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı anlatılan açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada altı PKK mensubunun öldürüldüğü öne sürüldü.

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(VC)

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14 Mart 2024
/yazi/uzun-sicak-yaz-293091
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/haber/tsk-ikby-ve-rojavaya-hava-saldirilari-duzenledi-290508
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/haber/msb-duyurdu-irak-in-kuzeyinde-9-asker-hayatini-kaybetti-290506
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/haber/pkknin-saldirisinda-12-asker-oldu-turkiye-irak-ve-suriye-nin-kuzeyine-hava-harekati-baslatti-289720
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