MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde bir asker hayatını kaybetti
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarındaki TSK üs bölgesine yönelik PKK saldırısında bir askerin hayatını kaybettiği, dört askerin de yaralandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarındaki “Pençe-Kilit Operasyonu” bölgesinde PKK tarafından saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “sızma ve saldırı girişiminde” bir askerin hayatını kaybettiği, dört askerin ise yaralandığı belirtildi.
Yaralı askerlerin hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı anlatılan açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada altı PKK mensubunun öldürüldüğü öne sürüldü.
SEÇİM KAMPANYASI BEŞTEPE'DEN BAŞLADI
Erdoğan 31 Mart'tan sonra Irak ve Suriye sınırlarına yönelik güvenlik harekâtları olacağını duyurdu
4 Mart 2024
(VC)
ilgili haberler
ilgili haberler