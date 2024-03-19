MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde bir asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarındaki “Pençe-Kilit Operasyonu” bölgesinde PKK tarafından saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “sızma ve saldırı girişiminde” bir askerin hayatını kaybettiği, dört askerin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı anlatılan açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada altı PKK mensubunun öldürüldüğü öne sürüldü.

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(VC)