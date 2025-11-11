ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 11 Kasım 2025 16:28
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2025 17:23
MSB: Düşen uçakta 20 personel vardı

MSB, Azerbaycan’dan havalanan C130 model kargo uçağı için Gürcistan’la birlikte arama kurtarma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Türkiye'ye gelen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir askeri kargo uçağının Gürcistan - Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. MSB, düşen uçakta 20 personelin olduğunu kaydetti.

Arama kurtarma çalışması başlatıldı.Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze'nin de uçağın düştüğü alana gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, bölgede incelemeler sürüyor.

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçağın düşmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi uçağımızın düştüğünü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Allah şehitlerimize rahmet eylesin."

Detaylar geliyor...

İstanbul
Azerbaycan milli savunma bakanlığı erdoğan uçak düşmesi
ilgili haberler
TSK’nin askeri kargo uçağı düştü: Hayatını kaybeden askerlerin isimleri açıklandı
Bugün 08:29
/haber/tsknin-askeri-kargo-ucagi-dustu-hayatini-kaybeden-askerlerin-isimleri-aciklandi-313470
