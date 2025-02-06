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HABER
Yayın Tarihi: 6 Şubat 2025 14:34
 ~ Son Güncelleme: 6 Şubat 2025 14:56
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MSB'den Suriye'de "askeri üs kurulacağı" iddialarına yanıt

Bloomberg'e konuşan MSB kaynakları, Türkiye’nin “Suriye'de üsler için yer belirleme çalışmaları yaptığını” söyledi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Aktürk ise; "müşterek bir yol haritası oluşturularak somut adımlar atılmasına yönelik çalışılacağını" belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
*Fotoğrafta: Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alıyor. Basına poz veren ikili, tokalaşıyor.
*Fotoğraf: AA

Bloomberg, Reuters’ın gündeme getirdiği, “Türkiye’nin Suriye’de hava üssü kuracağı” iddialarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkililerine sordu.

Habere göre; “konunun hassasiyeti” nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen MSB kaynakları Türkiye’nin “Suriye'de üsler için yer belirleme çalışmaları yaptığını” söyledi.

MSB kaynakları; planlamanın “Suriye ordusuna silah temin etmeyi ve askeri eğitim vermeyi de içerdiğini” belirtti.

Reuters: Türkiye, SDG'ye karşı Suriye'de hava üssü kuracak
Reuters: Türkiye, SDG'ye karşı Suriye'de hava üssü kuracak
4 Şubat 2025

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk ise Kars'ta düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuya ilişkin konuştu.

Aktürk, açıklamasında “Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla müşterek bir yol haritası oluşturularak somut adımlar atılacağını” söyledi:

"… Yeni Suriye Hükümeti'nin, Suriye'nin tamamını kapsayacak şekilde istikrarı sağlama ve normalleşme çabalarını destekliyoruz. Bakanlığımızın fonksiyon alanına giren konularda kendilerine elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bildirdik.

Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta Bakanlığımızdan görevlendirilen bir heyet marifetiyle ilk temas toplantısı gerçekleştirilmiştir. Her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve terör tehdidinden temizlenmesi üzerinde görüş birliğindedir.

Basında çıkan bu tür haberlere ihtiyatlı yaklaşmak ve içeriğini iyi okuyup anlamak gerekir. Bu tür konuları konuşmak için şu an çok erken. Yeni Suriye Hükümeti'nin talepleri doğrultusunda Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla müşterek bir yol haritası oluşturularak somut adımlar atılmasına yönelik çalışılacaktır."

Öte yandan Reuters, 4 Şubat günü "Türkiye'nin Suriye'nin merkezinde Türk hava üsleri kurulmasını ve Suriye'nin yeni ordusunun eğitileceğini" duyurmuştu.

Bölgedeki üst düzey istihbarat yetkililerine dayandırılan haberde, anlaşma kapsamında Türkiye'nin, Suriye'de hava üsleri kurabileceği, Suriye hava sahasını askeri amaçlarla kullanabileceği ve Suriye'nin yeni ordusunun eğitiminde öncü rol üstlenebileceği ifade edilmişti.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
msb Suriye htş
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