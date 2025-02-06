MSB'den Suriye'de "askeri üs kurulacağı" iddialarına yanıt

Bloomberg, Reuters’ın gündeme getirdiği, “Türkiye’nin Suriye’de hava üssü kuracağı” iddialarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkililerine sordu.

Habere göre; “konunun hassasiyeti” nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen MSB kaynakları Türkiye’nin “Suriye'de üsler için yer belirleme çalışmaları yaptığını” söyledi.

MSB kaynakları; planlamanın “Suriye ordusuna silah temin etmeyi ve askeri eğitim vermeyi de içerdiğini” belirtti.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk ise Kars'ta düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuya ilişkin konuştu.

Aktürk, açıklamasında “Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla müşterek bir yol haritası oluşturularak somut adımlar atılacağını” söyledi:

"… Yeni Suriye Hükümeti'nin, Suriye'nin tamamını kapsayacak şekilde istikrarı sağlama ve normalleşme çabalarını destekliyoruz. Bakanlığımızın fonksiyon alanına giren konularda kendilerine elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bildirdik.

Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta Bakanlığımızdan görevlendirilen bir heyet marifetiyle ilk temas toplantısı gerçekleştirilmiştir. Her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve terör tehdidinden temizlenmesi üzerinde görüş birliğindedir.

Basında çıkan bu tür haberlere ihtiyatlı yaklaşmak ve içeriğini iyi okuyup anlamak gerekir. Bu tür konuları konuşmak için şu an çok erken. Yeni Suriye Hükümeti'nin talepleri doğrultusunda Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla müşterek bir yol haritası oluşturularak somut adımlar atılmasına yönelik çalışılacaktır."