MSB'den Esad'a yanıt: Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağladık

​​​​​​Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye ile “normalleşme” açıklamalarına ilişkin açıklama yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk’ün bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA’nın haberine göre; gazeteciler Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ve Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın “Türkiye’nin Suriye’den çekilmesine” dair sözleri hatırlatıldı.

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“Şam’dan yapılan son açıklamalar sonrası ilişkilerdeki son durumun ne olduğunu” soran gazetecilere Bakanlık kaynakları, “Terörü bertaraf etmek için Suriye'deyiz" yanıtını verdi.

MSB kaynakları devamında, “Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir. Bizim yaptığımız harekatlar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır. Suriye'de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz” dedi.

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İlk açıklamayı Erdoğan yapmıştı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Haziran'da Cuma Namazı çıkışı 'Suriye'yle normalleşme' ve Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşme çağrısı yaptı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise 15 Temmuz’da yaptığı açıklamada, “Erdoğan ile ancak Ankara'nın teröre verdiği destek ve Türk silahlı kuvvetlerinin Suriye topraklarından çekilmesi gibi ‘temel’ konulara yoğunlaşması hâlinde görüşebileceğini” söyledi.

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Kim ne istiyor?

Ankara, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ni hedef alacak yeni bir girişim için Şam’la ‘normalleşmek’ isterken, Şam’ın önceliği Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) başta olmak üzere İdlip’teki cihatçı gruplar.

Şam, Ankara’yla ‘normalleşmek’ için TSK’nin Suriye topraklarından tamamen çekilmesini ve silahlı gruplara verilen desteğin kesilmesini istiyor.

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(RT)