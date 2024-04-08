Mozambik’te yolcu taşıyan balıkçı teknesi battı: 94 ölü

Afrika'nın güneydoğu ülkesi Mozambik'te yolcu taşıyan bir balıkçık teknesi battı.

İlk belirlemelere göre 130 kişi bulunan teknedeki 94 kişi öldü. İnsanların cansız bedenleri kıyılara vurdu. Teknedeki 30’dan fazla kişi de kayıp.

Mozambikli yetkililer olayın 7 Nisan Pazar günü ülkenin kuzeyindeki Nampula eyaleti yakınlarında yaşandığını bildirdi.

Nampula'nın eyalet sekreteri Jaime Neto, "Tekne aşırı dolu olduğu ve yolcu taşımaya uygun olmadığı için battı. 94 kişi hayatını kaybetti. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk da var" dedi.

Neto, arama kurtarma ekiplerinin kazadan sağ kurtulan beş kişi bulduğu ancak denizdeki şartlar nedeniyle operasyonları sürdürmekte zorlandıklarını ifade etti.

Neto'nun açıklamalarına göre vapurdakilerin çoğu, kolera salgını hakkındaki yalan bilgiler sebebiyle yaşadıkları adadan kaçmaya çalışıyordu.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Mozambik’te, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) verilerine göre Ekim 2023’ten bu yana 13 bin 700 kolera vakası tespit edildi. 30 kişi de hayatını kaybetti.

(HA)