ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:00 15 Aralık 2025 15:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.12.2025 16:36 15 Aralık 2025 16:36
Okuma Okuma:  2 dakika

KURYE HAKLARI DERNEĞİ’NDEN POLİTİKA ÖNERİSİ

“Moto kuryelik ‘çok tehlikeli işyerleri’ sınıfına alınmalı”

Rapor, Türkiye’nin farklı illerinde kuryelerle, kurye örgütleriyle, sendikalarla ve uzmanlarla yapılan toplantılar, görüşmeler ve saha gözlemleri temelinde hazırlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Moto kuryelik ‘çok tehlikeli işyerleri’ sınıfına alınmalı”
Fotoğraf: Kurye Hakları Derneği/X

Kurye Hakları Derneği, “Moto Kuryelerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği: Çok Tehlikeli İşyerleri Sınıfına Geçiş İçin Politika Önerisi” başlıklı 14 sayfalık bir rapor yayımladı.

Türkiye genelinde hızla büyüyen moto kuryelik sektöründe yaşanan iş kazaları, meslek hastalıkları, ölümler ve güvencesiz çalışma koşullarını işçi sağlığı ve iş güvenliği perspektifinden ele alan dernek, moto kuryeliğin ‘çok tehlikeli işyerleri’ sınıfına alınmasını talep ediyor.

Kurye Hakları Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, sendikalara ve platform şirketlerine yönelik düzenleme ve uygulama önerileri sunuyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen ‘Temel Çalışma Hakları Programı’ kapsamında hazırlanan çalışma; Türkiye’nin farklı illerinde kuryelerle, kurye örgütleriyle, sendikalarla ve uzmanlarla yapılan toplantılar, görüşmeler ve saha gözlemleri temelinde hazırlandı. Dernek bu süreçte kuryelerin deneyimlerine, taleplerine ve çözüm önerilerine doğrudan çalışmada yer verdi.

Kuryeler mi tehlikeli, kuryelik mesleği mi?
Kuryeler mi tehlikeli, kuryelik mesleği mi?
24 Eylül 2024

Raporda, moto kuryeliğin mevcut ‘tehlikeli’ sınıflandırmasının sahadaki gerçek risk düzeyini karşılamadığı ortaya konulurken, ‘çok tehlikeli işyerleri’ sınıfına geçişin; kuryelerin yaşam hakkının tanınması, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin güçlendirilmesi ve denetimlerin etkinleştirilmesi açısından kritik bir adım olduğu vurgulandı.

Dernek, yasal düzenlemeler, denetim süreçleri, platform şirketlerinin sorumlulukları, yerel yönetimlerin rolü ve sendikal/mesleki örgütlenmeler açısından somut adımlar öneriyor Ayrıca, moto kuryeler için işçi sağlığı ve iş güvenliğini esas alan, güvenceli ve insana yaraşır bir çalışma yaşamı oluşturulmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Güvencesiz kuryeler işsizlikle karşı karşıya
Güvencesiz kuryeler işsizlikle karşı karşıya
18 Mayıs 2024

Kurye Hakları Derneğinin hazırladığı çalışmanın tam metni için tıklayın.

hVC)

Haber Yeri
İstanbul
moto kuryeler Kurye Hakları Derneği moto kurye ölümleri
ilgili haberler
Moto kuryelerin ekim isyanı
27 Ekim 2025
/yazi/moto-kuryelerin-ekim-isyani-312946
Kuryelerin karlı havada çalışma koşulları: Tehlikeler, baskılar ve haklar
24 Şubat 2025
/yazi/kuryelerin-karli-havada-calisma-kosullari-tehlikeler-baskilar-ve-haklar-304837
2024’te kuryelik: 63 ölüm, çözülmeyen sorunlar
21 Ocak 2025
/haber/2024te-kuryelik-63-olum-cozulmeyen-sorunlar-303824
Moto kuryelere yeni düzenleme: Peki ama nasıl?
29 Kasım 2024
/yazi/moto-kuryelere-yeni-duzenleme-peki-ama-nasil-302285
Kuryeler mi tehlikeli, kuryelik mesleği mi?
24 Eylül 2024
/yazi/kuryeler-mi-tehlikeli-kuryelik-meslegi-mi-299993
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Moto kuryelerin ekim isyanı
27 Ekim 2025
/yazi/moto-kuryelerin-ekim-isyani-312946
Kuryelerin karlı havada çalışma koşulları: Tehlikeler, baskılar ve haklar
24 Şubat 2025
/yazi/kuryelerin-karli-havada-calisma-kosullari-tehlikeler-baskilar-ve-haklar-304837
2024’te kuryelik: 63 ölüm, çözülmeyen sorunlar
21 Ocak 2025
/haber/2024te-kuryelik-63-olum-cozulmeyen-sorunlar-303824
Moto kuryelere yeni düzenleme: Peki ama nasıl?
29 Kasım 2024
/yazi/moto-kuryelere-yeni-duzenleme-peki-ama-nasil-302285
Kuryeler mi tehlikeli, kuryelik mesleği mi?
24 Eylül 2024
/yazi/kuryeler-mi-tehlikeli-kuryelik-meslegi-mi-299993
Sayfa Başına Git