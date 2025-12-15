“Moto kuryelik ‘çok tehlikeli işyerleri’ sınıfına alınmalı”

Kurye Hakları Derneği, “Moto Kuryelerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği: Çok Tehlikeli İşyerleri Sınıfına Geçiş İçin Politika Önerisi” başlıklı 14 sayfalık bir rapor yayımladı.

Türkiye genelinde hızla büyüyen moto kuryelik sektöründe yaşanan iş kazaları, meslek hastalıkları, ölümler ve güvencesiz çalışma koşullarını işçi sağlığı ve iş güvenliği perspektifinden ele alan dernek, moto kuryeliğin ‘çok tehlikeli işyerleri’ sınıfına alınmasını talep ediyor.

Kurye Hakları Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, sendikalara ve platform şirketlerine yönelik düzenleme ve uygulama önerileri sunuyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen ‘Temel Çalışma Hakları Programı’ kapsamında hazırlanan çalışma; Türkiye’nin farklı illerinde kuryelerle, kurye örgütleriyle, sendikalarla ve uzmanlarla yapılan toplantılar, görüşmeler ve saha gözlemleri temelinde hazırlandı. Dernek bu süreçte kuryelerin deneyimlerine, taleplerine ve çözüm önerilerine doğrudan çalışmada yer verdi.

Kuryeler mi tehlikeli, kuryelik mesleği mi?

Raporda, moto kuryeliğin mevcut ‘tehlikeli’ sınıflandırmasının sahadaki gerçek risk düzeyini karşılamadığı ortaya konulurken, ‘çok tehlikeli işyerleri’ sınıfına geçişin; kuryelerin yaşam hakkının tanınması, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin güçlendirilmesi ve denetimlerin etkinleştirilmesi açısından kritik bir adım olduğu vurgulandı.

Dernek, yasal düzenlemeler, denetim süreçleri, platform şirketlerinin sorumlulukları, yerel yönetimlerin rolü ve sendikal/mesleki örgütlenmeler açısından somut adımlar öneriyor Ayrıca, moto kuryeler için işçi sağlığı ve iş güvenliğini esas alan, güvenceli ve insana yaraşır bir çalışma yaşamı oluşturulmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Güvencesiz kuryeler işsizlikle karşı karşıya

Kurye Hakları Derneğinin hazırladığı çalışmanın tam metni için tıklayın.

