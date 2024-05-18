Moto kuryelerden 'adalet konvoyları': “Çalışırken ölmek istemiyoruz”

Üniversite öğrencisi ve moto kurye Ata Emre Akman’ın Balıkesir’de 11 Mayıs gecesi sipariş dönüşü sokak ortasında öldürülmesi moto kuryeler tarafından tüm Türkiye’de protesto edildi. Kurye Haber sayfalarından 2 gün önce Türkiye geneli eylem çağrısı yayınlanmış; “Ata Emre Akman için Adalet, Artık Yeter; Çalışırken Ölmek İstemiyoruz” afişi tüm kurye whatshapp gruplarında dolaşmaya başlamıştı.

Kuryeler cinayete tepki olarak önce bulundukları şehirlerde motosikletlerine siyah kurdele ve Ata Emre’nin olduğu resimler asmaya başladı. 15 Mayıs’ta ise İzmir ve Bursa’da “Adalet Konvoyları” oluşturuldu. Her iki ilde yapılan açıklamalarda cinayete tepki, katilin en ağır şekilde cezalandırılması isteği dile getirildi.

16 Mayıs’ta benzer taleplerle Diyarbakır’da bir araya gelen moto kuryeler, Newroz Alanı’ndan Dağkapı Meydanı’na toplu bir sürüş gerçekleştirirken Akman ailesinin acılarını paylaştıklarını ve devletin acilen kuryeler için düzenlemeler yapması gerektiğini belirttiler.

Dün ise başta İstanbul (Kadıköy, Şişli, Bağcılar, Şişhane) olmak üzere, Ankara, Adana, Isparta, Kırklareli, Edirne, Lüleburgaz, Ordu, Antep, Van gibi birçok ilde kuryeler Ata Emre Akman için kontak kapattı. “Adalet Konvoyları” oluşturan kuryeler toplu sürüşler organize ederken bazı illerde ise basın açıklamaları yapıldı.

Isparta: Tüm toplumu derinden sarstı

Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden Kaymakkapı Meydanı’na toplu sürüş gerçekleştiren kuryeler adına Mutlu Ceylan meydanda “Çalışırken ölmek istemiyoruz” diye başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Ata Emre Akman, işini hakkıyla yaparken maalesef şiddetin kurbanı oldu. Bu trajik olay sadece ailesini ve sevdiklerini değil, tüm toplumu derinden sarsmıştır. Ata Emre Akman, sadece bir kurye değil, aynı zamanda bir bireydi. Hayata karşı umut dolu bakışları ve pozitif enerjisiyle tanınırdı. Onun kaybı sadece bir bireyin değil, toplumumuzun kaybıdır. Bizler şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Bu tarz şiddet eylemleri insan hayatını hiçe saymakla kalmaz, aynı zamanda toplumumuzun huzurunu ve güvenliğini tehdit eder. Bu tür vakaların tekrarlanmaması için adım atılması gerektiğine inanıyoruz. Ata Emre Akman’ın ailesine, yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı diliyor, yaşadığımız bu acı kaybın derin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Onun anısını yaşatmak ve benzer trajedileri önlemek için toplum olarak birlikte çalışmalıyız.”

Adana: Son 3 yılda 148 moto kurye öldü

Bülent Angın Bulvarı’ndaki Gençlik Meydanı’nda toplanan kuryeler, motosikletlerinde taşıdıkları afişlerle basın açıklaması yaptılar. “Bir gün değil, her gün ölüyoruz”, “Başımız sağ olsun”, “Bizi fark edin ölüyoruz”, “Hayallerim vardı, çaldınız”, “Vahşice katledildim, susmayın” yazılı afişlere yüzünü dönerek açıklama yapan Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, “Biz bugün buraya dernek çatısı altında değil, insanlık çatısı altında toplandık. Hepimiz kardeşiz, hepimiz kelle koltukta çalışıp helal ekmek peşindeyiz. Bizler işimizi yaparken iş cinayetine karşı güvenli bir ortam oluşmasını istiyoruz” dedi.

Parmak, kurye ölümlerine dair verileri de paylaştı:

“Son 3 yılın kurye ölüm tablosu hiç iç açıcı değil. 2022’de 58, 2023’te 68, 2024’ün son 5 ayında 22 moto kurye yaşamını yitirdi. Son 3 yılda ise 148 moto kurye iş cinayetlerine kurban gitti. Son olay ise Balıkesir’de üniversite öğrencisi Ata Emre Akman oldu.”

“Artık çözüm istiyoruz” diyen Yalçın Parmak sözlerini şöyle noktaladı:

“Meslek güvenli hale getirilmeli ve bu konuda bakanlıkların harekete geçmesi gerekiyor.”

Ordu: Yaptığımız iş, meslek sayılsın

Köprübaşı’nda bir araya gelen kuryeler adına Ordu Motorlu ve Motorsuz Kuryeler Derneği Başkanı Soner Kelsoy açıklama yaptı:

“Balıkesir’de arkadaşımız cani bir şekilde katledildi. 6 ay içinde başımıza gelen kazalarda hiçbir hatamız olmadığı halde bir arkadaşım alkollü bir sürücünün kazasına maruz kalmış ve bacağı kesilmiştir. Yine bir arkadaşımızın bileği kırıldı, farklı bir arkadaşımızın da kaza sonrası parmağı kesildi. Bizler yok olmak, ölmek istemiyoruz. Devlet büyüklerimizden yaptığımız işin meslek sayılmasını ve bizlere sahip çıkılmasını istiyoruz. Ata kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”

İstanbul: Yasal düzenlemeler hayata geçirilmeli

Bağcılar sokaklarında “Adalet Konvoyu” oluşturan kuryeler ilçe meydanında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Moto Kurye İşçileri Derneği Başkanı Yasin Kölge de Adana’daki meslektaşı gibi kurye ölümlerinde son yılların verilerini paylaşarak tepki göstererek yetkililere çağrıda bulundu: “Bizim çalışmış olduğumuz iş dalı hâlâ yüksek tehlikeli işler statüsüne alınmış değil. Biz çalışırken hayatımızı kaybediyoruz. Ata Emre Akman ne ilkti ne de son olacak. Ama bu cinayetlerin bir an önce bitmesini istiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sesleniyoruz; bize ses verin, bize kulak verin.”

Şişhane Meydanı’na toplu olarak gelen bir başka “Adalet Konvoyu” adına konuşmayı Emekçi Kuryeler Derneği Başkanı Mehmet Timurtaş yaptı:

“Bu cinayet bir tesadüf değildir. Ata Emre’nin hayallerini, geleceğini, yaşayacağı yılları çalan bu çalışma düzeni daha önce de yüzlerce kurye emekçisini sakat bırakmış hatta hayattan koparmış. Denetimsizliğin ve kuryelere dönük politikaların sonucu olarak kuryelerin hayatlarıyla oynanmaktadır. Bizler çalışırken ölmek istemiyoruz! Emekçilerin kör karanlıkta sicili kabarık caniler tarafından katledilmesine tahammülümüz de sabrımız da yok. Kelle koltukta çalışmaya zorlandığımız bu düzene artık ‘dur’ diyoruz. Çalışırken, işimizi yaparken güvenli koşullar sağlanmasını, bunun için gerekli yasal düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesini istiyoruz.”

Ankara: İkisi de harçlığını çıkarmak istiyordu

2022’de Ankara’da trafikte “yol verme” tartışması sonrası bıçaklanarak öldürülen yine bir üniversite öğrencisi ve Trendyol moto kuryesi Samet Özgül’ün ailesi de kuryelerin Ata Emre Akman için genel eylem çağrısına destek amacıyla Samet’in hayatını kaybettiği Yenimahalle Ortadoğu Hastanesi’nin önüne çağrı yapmıştı.

Dün saat 11:00’de moto kuryeler konvoy halinde hastanenin önüne gelirken, Özgül Ailesi ve dava avukatları da orada hazır bulundu. Moto kuryeler “Kuryeler ölmesin”, “Katiller aramızda”, “Ata Emre ve Samet için ADALET” yazılı afişleri taşırken Samet Özgül’ün kardeşi Bernak Özgül grup adına bir açıklama yaptı:

"İkisi de harçlıklarını çıkarmak için çalışan üniversite öğrencisiydi. İkisi de moto kuryelik alanında çalışıyordu ve maalesef ikisini de kaybettik.” diyen Özgül, aile olarak “başka Sametler ölmesin” diye mücadele ederken bir genci daha benzer şekilde kaybetmekten derin bir üzüntü duyduklarını belirtti.

Özgül, 28 Haziran 13.30'da Ankara Bölge Adliyesi, 1'inci Ceza Dairesi'nde davanın tekrar görüleceğini belirtti.

Açıklamada söz alan anne Hacer Baran da, Akman ailesine başsağlığı dileyerek, “Acınız acım, davanız davam. Ne kadar sabırlar dilesem ben kendimden biliyorum azdır. Sametler ölmesin, Emreler ölmesin” dedi.

“Ata Emre Akman için Adalet”, “Çalışırken Ölmek İstemiyoruz” eylemleri bugün de devam edecek. Ayrıca her 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda gelenekselleşen motosiklet sürüşlerinde de bu yıl Ata Emre Akman için açıklamalar yapılacak ve motosikletlere onun fotoğrafı asılacak.(MÇ/AÖ)