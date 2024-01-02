"Mossad operasyonu"nun İsrail'deki yankıları

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail medyasının Türkiye'deki "Mossad Operasyonu"na ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "MİT Başkanlığı ve [Emniyet] İstihbarat Şube Müdürlüğünce [...] 8 ilde başlatılan "Köstebek" operasyonlarında, İsrail Milli İstihbarat Teşkilatı (Mossad) adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 33 "şüpheli"nin yakalandığını duyurmuştu.

Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul merkezli 8️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KÖSTEBEK” Operasyonunda 3️⃣3️⃣ şüpheli şahıs yakalandı❗️



Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin… pic.twitter.com/cQDc9kq9E2 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 2, 2024

Mossad nedir?

"Askeri istihbarat"tan sorumlu Aman ve "iç güvenlik"ten sorumlu Şin Bet ile birlikte İsrail milli istihbarat topluluğunun merkezi ögesi olan Mossad, özellikle "istihbarat toplama, örtülü harekatlar ve terörle mücadele"den sorumlu ve doğrudan doğruya ve yalnızca Başbakana bağlı. Mossad yaklaşık 10 milyar şekel (yaklaşık 82 milyar TL) yıllık bütçesi ve 7 bin dolayında personeliyle dünyanın en büyük istihbarat kuruluşları arasında yer alıyor.

İsrail'deki yankılar

İsrail Dışişleri Bakanlığı, gözaltı haberlerine ilişkin yorum yapmayı reddederken, ülkede İngilizce yayın yapan "The Times of Israel" gazetesi internet sayfasında tutuklamaların arka planında İsrail istihbaratının Türkiye'de barınan Hamas mensuplarına yönelik suikastlerin meşruluğuna ilişkin propagandasının yattığını yazdı.

"Ciddi sonuçları olur"

Gazete, geçtiğimiz ay Wall Street Journal'in İsrail'in istihbarat ajanslarının Orta Doğu genelinde, Türkiye de dahil olmak üzere Hamas liderlerini öldürme operasyonlarına giriştiğini bildirdiğini Ankara'nın buna karşılık, İsrail'in Türkiye topraklarında Hamas üyelerini öldürmeye kalkışması durumunda "ciddi sonuçlarla" karşılaşacağı konusunda uyardığını hatırlattı.

Bu karşılıklı meydan okumalar geçtiğimiz ay İsrail'in "iç güvenlik teşkilatı" Şin Bet Başkanı'nın, Kudüs'ün, dünyanın neresinde olursa olsun Hamas liderlerini öldürmeye kararlı olduğunu söylediği görüntü kayıtlarının sızdırılmasının ertesi günü gerçekleşmişti.

Şin Bet Başkanı Ronen Bar, 3 Aralık'ta Kan TV'de yayınlanan kayıtlarda, "Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, Türkiye'de, Katar'daki, herkes"i hedef almıştı: "Birkaç yıl sürecek, ama bunu yapmak için orada olacağız."

Bar, İsrail'in 1972 Münih Olimpiyatları'nda sporcularına yönelik öldürmelerin ardından Filistinli eylemcileri bulup yok etmek için yıllar süren çabalarına göndermede bulunmuş ve "Bakanlar Kurulu önümüze bir hedef koydu, Hamas'ı ortadan kaldırmak. Ve bunu yapmaya kararlıyız, bu bizim Münih'imiz," demişti.

Ertesi gün Reuters haber ajansı, adı saklı bir Türk istihbarat yetkilisinin şu sözlerine yer vermişti: "İsrailli yetkililerin açıklamalarına dayanarak gerekli uyarılar yapıldı ve İsrail'e böyle bir eylemin ciddi sonuçları olacağı ifade edildi."

Devletin Anadolu Ajansı da yerel kaynaklara dayanarak İsrail' devletini ülkede "yasal olmayan faaliyetlere girmemeye" karşı uyarmıştı.

Üç "Mossad operasyonu"

The Times of Israel'in haberine göre, "Aralık 2022'den bu yana Türkiye'de, MIT ve İstanbul polisi, ülkedeki Mossad hücrelerini açığa çıkaran üç operasyon duyurdu. En sonuncusu geçtiğimiz Temmuz'da yapılan operasyonlarda Türkiye, Lübnan ve Suriye'de Mossad için çalışan yedi Arap'ın tutuklandığını açıkladı.

(AEK)