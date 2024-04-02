Moskova’daki saldırıyla ilgili 10 kişi tutuklandı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart’ta düzenlenen ve 144 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.

FSB: Moskova’daki saldırının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var

Basmanniy Bölge Mahkemesi, saldırıyla ilgiili gözaltına alınan şüphelilerden Tacikistanlı Yakubconi Yusufzoda'nın 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

AA’nın haberine göre, Yusufzoda, 26 Mart’ta yapılan kimlik sorgusu sırasında polise karşı koyması üzerine gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, daha önce doğrudan saldırıyı düzenleyen şüphelilerden Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov ile diğer şüpheliler Nazrimad Lutfulloi, Aminçon ve Dilovar İslomov kardeşler ile babaları İsroil İslomov ile Kırgızistan kökenli Rusya vatandaşı Alişer Kasimov’un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar vermişti.

Finansman ve silah sağlama suçlaması

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dağıstan'da düzenlenen özel operasyonda, konser salonu saldırısı için para ve silah sağladığı şüphesiyle 4 yabancı ülke vatandaşının yakalandığını açıkladı.

FSB’den yapılan açıklamada, 31 Mart'ta Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde yapılan operasyon ile Kaspiysk şehrinde saldırı hazırlığında olan 4 yabancı vatandaşın yer aldığı bir hücre evine baskın düzenlendiği ve eylemlerinin engellendiği belirtildi:

“Gözaltına alınan militanların, 22 Mart'ta Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen saldırının faillerine finans ve silah sağlanmasında doğrudan yer aldıkları da tespit edildi.”

Şüphelilerin Dağıstan'da söz konusu bölgede keşif yaptığı aktarılan açıklamada, bu şahısların hazırladıkları el yapımı patlayıcı ve otomatik silahların ele geçirildiği, şüphelilerin saldırının hemen ardından Rusya'dan ayrılma niyetinde oldukları bilgisi paylaşıldı.

Saldırganlar bu yılın başında İstanbul’dalardı Saldırganlardan ikisinin, uzun süredir Moskova'da ikamet ettiği, bu yılın başında kısa süre Türkiye'de bulundukları tespit edildi. Tacikistanlı saldırganlardan haklarında herhangi bir arama kaydı bulunmuyordu, pasaportlarını kullanarak Türkiye ve Rusya arasında seyahat ettiler. Saldırganlardan Shamsidin Fariduni, 20 Şubat'ta havayoluyla Rusya'dan Türkiye'ye giriş yaptı, İstanbul Fatih'te bir otelde kaldıktan sonra 2 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya gitti. Diğer saldırgan Saidakram Rajabalizoda da 5 Ocak'ta İstanbul'a gelerek Fatih'te bir otelde bir süre kaldığı, daha sonra Fariduni ile aynı uçakla Moskova'ya döndü. Fariduni ifadesinde, vizesi bittiği için Türkiye’ye gidip geldiğini söyledi.

“Horasan Vilayeti” şüphesi Saldırıyı IŞİD üstlenmişti. AA’nın ulaştığı güvenlik kaynakları, son dönemde IŞİD’in Horasan Vilayeti kolunun saldırılarını aynı coğrafya üzerinde gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu yılın başında IŞİD’in, İran'ın Kirman kentinde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yılında düzenlediği saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı. Horasan Vilayeti, Ekim 2022’de de İran’ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Camisi'ne saldırı düzenlemiş, 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

(AS)