Moskova’daki saldırının zanlıları tutuklandı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall adlı konser salonuna yönelik saldırının zanlıları, Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

Konser salonuna 22 Mart akşamı saldırı düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü, dün Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı.

"Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirmek" ile suçlanan şüpheliler, ayrı ayrı salonlarda hakim karşısına çıkarıldı.

Şüphelilerden Fayzov mahkeme salonuna doktor eşliğinde tekerlekli sandalyede getirildi. Diğer şüphelilerin yüzlerinde de şişlikler ve morluklar vardı.

Ne olmuştu? Rusya’nın başkenti Moskova’da"Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı saldırı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binada çıkan yangın nedeniyle çatı bir süre sonra çöktü. Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzden fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 kişinin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını duyurdu. IŞİD, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, saldırıyı üstlendi. Ukrayna ise saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı.

(AS)