Moskova’daki saldırıda ölenlerin sayısı 139’a yükseldi

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Moskova’daki konser salonu saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk toplam 139’a çıktığını bildirdi.

Bastrıkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, saldırganların konser salonuna (TSİ) 19.58’de geldiklerini ve 20.11’de binayı terk ettiklerini anlatan Bastrıkin, yakalanan saldırganların suçlarını itiraf ettiklerini söyledi.

Bastrıkin, “Saldırı sonucunda 139 kişi hayatını kaybetti, 75'inin kimliği bugün belirlendi. Ölenler arasında 3 çocuk da bulunuyor. Ölenlerin kimlik tespiti sürüyor” dedi.

Aleksandr Bastrıkin, 182 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bu yılın başında İstanbul’dalardı

Saldırganlardan ikisinin, uzun süredir Moskova'da ikamet ettiği, bu yılın başında kısa süre Türkiye'de bulundukları tespit edildi.

AA’nın haberine göre, Tacikistanlı saldırganlardan haklarında herhangi bir arama kaydı bulunmuyordu, pasaportlarını kullanarak Türkiye ve Rusya arasında seyahat ettiler.

Saldırganlardan Shamsidin Fariduni, 20 Şubat'ta havayoluyla Rusya'dan Türkiye'ye giriş yaptı, İstanbul Fatih'te bir otelde kaldıktan sonra 2 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya gitti.

Diğer saldırgan Saidakram Rajabalizoda da 5 Ocak'ta İstanbul'a gelerek Fatih'te bir otelde bir süre kaldığı, daha sonra Fariduni ile aynı uçakla Moskova'ya döndü.

Fariduni ifadesinde, vizesi bittiği için Türkiye’ye gidip geldiğini söyledi.

Ne olmuştu? Rusya’nın başkenti Moskova’da"Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı saldırı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binada çıkan yangın nedeniyle çatı bir süre sonra çöktü. Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzden fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 kişinin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını duyurdu. IŞİD, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, saldırıyı üstlendi. Ukrayna ise saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı. Konser salonuna 22 Mart akşamı saldırı düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü, Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

(AS)