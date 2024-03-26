Moskova’daki saldırı soruşturmasında 8 kişi tutuklandı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili bir kişi daha Basmanniy Bölge Mahkemesine çıkarıldı.

"Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirmek" ile suçlanan, Kırgızistan kökenli Rusya vatandaşı Alişer Kasimov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi. Kasimov'un saldırıyı düzenleyen şüphelilere dairesini kiraya verdiği belirtiliyor.

Böylece 11 şüpheliden 8'i tutuklanmış oldu.

Mahkeme daha önce, saldırıyı düzenledikleri iddia edilen Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar vermişti.

Diğer şüpheliler Aminçon ve Dilovar İslomov kardeşler ile babaları İsroil İslomov'un da 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

“Horasan Vilayeti” şüphesi

Saldırıyı IŞİD üstlenmişti. AA’nın ulaştığı güvenlik kaynakları, son dönemde IŞİD’in Horasan Vilayeti kolunun saldırılarını aynı coğrafya üzerinde gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu yılın başında IŞİD’in, İran'ın Kirman kentinde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yılında düzenlediği saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

Horasan Vilayeti, Ekim 2022’de de İran’ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Camisi'ne saldırı düzenlemiş, 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Bu yılın başında İstanbul’dalardı Saldırganlardan ikisinin, uzun süredir Moskova'da ikamet ettiği, bu yılın başında kısa süre Türkiye'de bulundukları tespit edildi. AA’nın haberine göre, Tacikistanlı saldırganlardan haklarında herhangi bir arama kaydı bulunmuyordu, pasaportlarını kullanarak Türkiye ve Rusya arasında seyahat ettiler. Saldırganlardan Shamsidin Fariduni, 20 Şubat'ta havayoluyla Rusya'dan Türkiye'ye giriş yaptı, İstanbul Fatih'te bir otelde kaldıktan sonra 2 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya gitti. Diğer saldırgan Saidakram Rajabalizoda da 5 Ocak'ta İstanbul'a gelerek Fatih'te bir otelde bir süre kaldığı, daha sonra Fariduni ile aynı uçakla Moskova'ya döndü. Fariduni ifadesinde, vizesi bittiği için Türkiye’ye gidip geldiğini söyledi.

Ne olmuştu? Rusya’nın başkenti Moskova’da"Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı saldırı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binada çıkan yangın nedeniyle çatı bir süre sonra çöktü. Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzden fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 kişinin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını duyurdu. IŞİD, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, saldırıyı üstlendi. Ukrayna ise saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı.

(AS)