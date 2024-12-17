Moskova’da bombalı saldırı: Rusyalı general ve yardımcısı öldü

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir apartman girişinde yaşanan patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısının öldüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Moskova’daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığı belirtildi.

Patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

*Korgeneral Igor Kirillov (Fotoğraf: Dmitry Dukhanin/Kommersant)

Rusya’nın resmi haber ajansı Sputnik ise yaklaşık 200 gram TNT gücündeki bombanın, bina çıkışına park edilen bir elektrikli scooter üzerine monte edildiğini belirtti.

54 yaşındaki Kirillov, 2017’den bu yana Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyordu.

(VC)