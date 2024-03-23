Moskova: Konser salonuna saldırıda en az 40 ölü, 115 yaralı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, başkent Moskova’da konser salonuna düzenlenen saldırıda 115 kişinin yaralandığını bildirdi.

AA'nın haberine göre, Muraşko, Rossiya-24 devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, saldırıda yaralananlarla ilgili olarak 115 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Bakan bunlardan 5’inin çocuk olduğunu, 60 kişinin ağır yaralı olduğunu aktardı.

Rusya Federal Güvenlik Servisiyse, ilk verilere göre, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Tepkiler

İzvestiya gazetesinin haberine göre, Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Crocus Belediye Binası'ndaki silahlı saldırıyla ilgili olarak “Korkunç bir trajedi yaşandı. Kurbanların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başkentin belediye başkanı, olay sırasında mağdur olan herkese gerekli her türlü yardımın sağlanması emrini verdim" dedi.

Sobyanin yrıca, bu hafta sonu Moskova'da yapılacak tüm spor, kültür ve diğer halka açık etkinlikleri iptal etme kararı aldı.

Durum, Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Maria Zakharova tarafından yorumlandı. Bakanlığa göre, farklı ülkelerden sıradan vatandaşlar olaylarla ilgili başsağlığı dileyen telefonlar ve "tüm insanlığın gözü önünde gerçekleşen bu kanlı terör saldırısını güçlü bir şekilde kınayan sözler" iletiyor.

BBC: En az 40 ölü, saldırıyı IŞİD üstlendi

BBC Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), açıklamasını esas alarak saldırıda en az 40 kişinin öldüğünü duyurdu. Habere göre Rus yetkililer en az 146 yaralı olduğunu Sağlık Bakanlığı yaralıların 60'ının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Kent merkezine uzak Crocus Belediye Salonu'nda düzenlenen konsere yönelik Rus yetkililerin "terör saldırısı" olarak tanımladığı Moskova katliamını IŞİD'in Telegram kanalı üzerinden üstlendiği bildirildiyse de örgütün daha önce de ilgisi olmayan saldırıları üstlendiği hatırlatıldı.

BBC'nin ABD'deki yayın partneri CBS, ABD'nin elinde IŞİD'in saldırı hazırlığına ilişkin istihbarat olduğunu aktarıyor.

ABD iki hafta önce Rusya'daki vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayımlamış, "Moskova'da konserler de dahil toplu etkinliklerin hedef alınabileceğine dair bilgilerin değerlendirildiğini" açıklamıştı.

Rusya'nın İzvestiya gazetesi:

Salonda 6 bin 200 kişi vardı

İzvestiya da Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin ilk verilerine göre terör saldırısında 40 kişinin öldüğünü 100'den fazla kişinin de yaralandığını yazdı.

Bölge Sağlık Bakanlığı'na göre dördü ağır olmak üzere 37 mağdur hastaneye kaldırıldı. Moskova Çocuk Ombudsmanı, Crocus'taki mağdurlar arasında çocukların da bulunduğunu bildirdi. Bölge Sağlık Bakanlığı. basın servisi, Moskova bölgesinde mağdurlar için yeterli miktarda kan ve kan bileşenlerinin oluştuğunu söyledi.

Saldırı hakkında bilinenler?

Bölge Sağlık Bakanlığı'nın basın servisi, Moskova bölgesinde mağdurlar için yeterli miktarda kan ve kan bileşenlerinin oluştuğunu söyledi. Rusya FMBA Kan Merkezi, 23 Mart Cumartesi günü saat 08:30'dan itibaren kan ve kan bileşenlerinin bağışçılarını kabul edecek. Doğrulanan görüntülerde, bir rock grubunun konseri için toplanan kişilere salona giren kamuflajlı kişilerin, otomatik silahlarla ateş açtığı görülüyor.

En az 4 saldırgan, paylaşılan görüntülerden tespit edildi.

Binlerce kişinin bulunduğu binada büyük bir yangın da çıktı.

Saldırı düzenlenen bina alanının 12 bin 900 metrekare genişliğinde olduğu kaydediliyor.

Rusya haber ajansları, saldırıdan kaçan sivillerin kompleksin çatısına sığındığını da bildirdi. Buraya da sıçrayan yangına söndürme helikopterleri ile müdahale edildi.

(AEK)